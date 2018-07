Des militaires Francs-Comtois vont représenter leurs unités lors du défilé du 14 juillet à Paris. Un grand honneur pour ces militaires qui vont participer au défilé à pied, en véhicule, et même aérien. Le 19ème Régiment du Génie de Besançon pour le défilé à pied et celui motorisé, ainsi que la BA116

Besançon, France

Cette année la Franche-Comté est représentée par la BA116 de Luxeuil, le 19eme Génie de Besançon, et deux gendarmes, au défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées.

Le 19ème Régiment du Génie de Besançon dans le défilé.

Le 19ème Régiment du Génie de Besançon en répétition pour le défilé du 14 juillet à Paris - 19eme RG

Il y a tout d'abord le défilé à pied avec 20 militaires à partir de 9h30. Ils vont défiler dans le carré Irma, ce sont des volontaires qui ont porté assistance aux populations de Saint Martin lors de l'ouragan Irma.

Le 19ème Régiment du Génie de Besançon en répétition pour le défilé du 14 juillet à Paris - 19eme RG

Juste après le défilé à pied il y a le défilé avec véhicules, dès le début de ce défilé motorisé, deux P4 du 19ème vont parader (ce sont Véhicules tout terrain de l'armé). Au total ils vont transporter 8 hommes dont le chef de corps dans un véhicule, le second transportera le drapeau du régiment. A noter parmi les nombreuses médailles épinglées sur ce drapeau une qui brille plus que les autres car toute récente, la Croix de la Valeur Militaire décernée en décembre dernier pour l'engagement du régiment dans l'opération Barkhane.

Des gendarmes Francs-Comtois.

moto de de Gendarmerie © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Deux gendarmes de Franche-Comté vont défiler devant le président de la république. L’adjudante de réserve G. Karine défilera avec ses camarades de la compagnie de gendarmerie de réserve territoriale, qui se sont portés volontaires pour aller renforcer les unités de l’île de St Martin suite à l’ouragan Irma. Cette compagnie de réserve était constituée de volontaires de tout âge, tout grade et en provenance de toute la France. Durant les 3 mois de durée de sa mission, elle a participé à la sécurisation de l’île et le soutien de la population locale. Le Maréchal des logis chefs L. Sully défilera quant à lui au sein du détachement motocycliste. Ce détachement est composé de 16 instructeurs du centre de formation à la sécurité routière de la Gendarmerie (centre de formation des motocyclistes de la Gendarmerie Nationale) et de 17 jeunes diplômés du centre tel que le MDC L. Sully.

4 Mirages de la BA 116 de Luxeuil.

Mirage 2000-5 du groupe de Chasse 1/2 Cigogne de la BA 116 de Luxeuil © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Enfin dans le ciel, 4 Mirages 2000-5 qui vont décoller de la BA116 de Luxeuil, sur le chemin du retour ils survoleront la cérémonie place Rénet à Vesoul.