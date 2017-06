Les militaires rendent hommage à leurs blessés

L'armée de Terre organise sa première journée nationale des blessés. La principale cérémonie doit avoir lieu ce vendredi dans la cour des Invalides à Paris mais d'autres cérémonies sont organisées dans les régiments, comme au 92eme RI à Clermont-Ferrand.

Pour les clermontois, cette journée a commencé en fait dès la veille avec le survol du 92eme RI par la Patrouille de France. Elle a largué ses fumigènes bleu-blanc-rouge en hommage aux blessés.

Ce vendredi matin, tous les militaires du 92eme RI étaient alignés dans la cour du quartier Desaix. Devant eux, huit soldats blessés dans des opérations extérieurs qui venaient de faire un raid dans la chaîne des puys.

Cette journée est une première, pour montrer aux blessés et à leurs familles la solidarité et le soutien de l'armée de Terre, ainsi que la chaîne qui est mise en place pour aider les blessés, des soins à la reconversion. Par exemple Michelin accueille plusieurs blessés; l'un d'entre eux avait été mis à l'honneur lors du 1/4 de finale de la coupe d'Europe entre l'ASM et Toulon, c'est lui qui était descendu d'un hélicoptère pour apporter le ballon.