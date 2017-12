Ce lundi 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Le collectif Migrant.e.s Bienvenue 34 a rassemblé 400 militants en fin de journée devant la préfecture de Montpellier. Ils dénoncent la directive Dublin III et l'accélération des expulsions.

Montpellier, France

Lundi, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, plusieurs collectifs se sont rassemblés dans l'Hérault, notamment à Montpellier. Devant la préfecture, le collectif Migrant.e.s Bienvenue 34 a réuni 400 militants et presque autant de curieux à 17 heures.

"Dublin III, c'est l'enfer"

Ces militants, comme Anne, veulent que les pays de l'Union européenne accueille les migrants dans de bonnes conditions. Pour ça, il réclament la fin de la procédure Dublin.

Une procédure qui oblige les migrants à demander l'asile dans le pays par lequel ils sont entrés "et dans lequel on leur a pris leurs empreintes, la plupart du temps par la contrainte" explique Anne. "Ça veut dire qu'ils ne choisissent pas le pays dans lequel ils veulent demander l'asile. Ça veut aussi dire que ce sont toujours les mêmes pays qui doivent gérer l'afflux de migrants."

"Les gens devraient pouvoir déposer une demande d'asile en France : ce n'est plus le cas aujourd'hui." Anne, militante du collectif Migrant.e.s bienvenue

Devant le mur en carton qui symbolise les frontières qui se durcissent, les militants prennent la parole. © Radio France - Marion Bargiacchi

"C'est notre humanité qui est en jeu"

D'après Caroline, elle aussi militante, le gouvernement veut "trier et chasser les gens le plus vite possible".

Les dernières déclarations de Gérard Colomb, le ministre de l'Intérieur, et d'Emmanuel Macron ne la rassurent pas : "On ne veut plus faire de centre avec des travailleurs sociaux pour les aider. La France a même acheté récemment des avions exprès pour expulser.

"C'est le retour des charters contre lesquels on s'est battu il y a vingt ans. Emmanuel Macron veut faire croire qu'il va accueillir. Il veut expulser encore plus vite, c'est une hypocrisie." Caroline, militante

Les militants ont déposé une lettre de revendication au préfet, signée par plus de 400 organisations ou soutiens. Ils espèrent recevoir une réponse. "C'est notre humanité, celle de l'Europe, celle du monde dont on parle.", conclut Anne.