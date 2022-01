Les militants qui occupaient les Jardins Joyeux à Rouen expulsés par la police

Une intervention est en cours pour expulser la quinzaine de militants qui occupe depuis plusieurs mois un ancien foyer de jeunes filles, situé rue Joyeuse à Rouen et rebaptisé les Jardins Joyeux. La zone est interdite d'accès. Notre journaliste compte 11 fourgons de CRS sur place et autant de voitures de police.

Le 17 décembre dernier, la cour d'appel de Rouen avait ordonné l'expulsion à partir du 10 janvier. Mais parallèlement à cette décision, une autre audience était prévue le 2 février prochain devant la justice pour dire si les occupants des Jardins Joyeux pouvaient bénéficier d'un délai pour quitter les lieux, en raison de la trêve hivernale.

L'entrée des Jardins Joyeux où vivaient une quinzaine de militants depuis juin dernier. © Radio France - Anne Bertrand

L'ancien foyer, laissé à l'abandon, est occupé depuis juin dernier pour protester contre un projet immobilier en cours. Le promoteur Sedelka souhaite construire 175 logements en lieu et place des bâtiments, situés au milieu de 4.000m² de verdure, en plein quartier Saint Nicaise. Les occupants, qui vivent là depuis plus de 6 mois, veulent eux en faire un lieu de création artistique et un espace collectif avec des jardins partagés.

L'adjoint EELV au maire de Rouen, Jean Michel Bérégovoy, est attendu sur place. Il soutient ouvertement les occupants des Jardins Joyeux. Le maire socialiste, Nicolas Mayer Rossignol, n'a pour sa part jamais pris officiellement position sur ce dossier.

Plus d'informations à venir.