Les mineurs isolés se sentent discriminés à Toulouse

Depuis le 12 octobre dernier le collectif AutonoMIE qui défend les jeunes isolés étrangers occupe un hôtel désaffecté à Toulouse. Les militants accusent le département de volontairement laisser certains mineurs dans la rue.

Cela fait presque quinze jours que le collectif AutonoMIE 31 s'est installé au 75 rue de la Glacière au Nord de Toulouse. Les militants squattent un ancien hôtel pour loger 35 jeunes migrants qui n'ont pas été reconnus "mineurs" par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. 35 autres jeunes migrants dans la même situation sont hébergés par des bénévoles dans le département.

Mineur ou majeur?

Depuis juillet 2016 l'Etat a mis en place le DDAOMIE (dispositif départemental de l'accueil, l'évaluation et l'orientation des mineurs isolés étrangers). L'objectif de ce dispositif est de recenser et prendre en charge les mineurs isolés du département. Ainsi, par le biais de multiples entretiens, la justice déclare ou non la minorité du migrant. S'il est considéré mineur le migrant est placé dans une Maison d'enfant à caractère social (MECS).

Selon AutonoMIE 31 le Conseil départemental n'hésite pas à déclarer des migrants majeurs "pour faire des économies" déclare Stéphane "il y a un racisme d'Etat" poursuit le militant. Ainsi, pour se faire entendre, les militants ont décidé d'occuper cet ancien hôtel "c'est une action politique" explique Inès une autre militante. Le bâtiment appartient à Toulouse Métropole et à ce jour aucune procédure d'expulsion n'a été engagée par la Préfecture.

Le Département outré par ces accusations

Arnaud Simion, vice-président du Conseil départemental en charge de l'enfance et de la jeunesse est dépassé par ces accusations "comment un président socialiste Georges Méric peut-il être accusé de racisme ? de mener une politique discriminante envers les migrants? Nous qui avons toujours eu des valeurs humanistes! Les mineurs isolés sont pris en charge".

Arnaud Simion explique que le département n'est pas décisionnaire "les évaluations des étrangers isolés sont transmises à la justice et c'est le parquet de Toulouse qui tranche sur leur minorité". Entre janvier et août dernier 422 jeunes étranges ont été reçus dans le cadre du DDAOMIE, 323 d'entre eux n'ont pas été considérés mineurs soit 76% de dossiers classés "sans suite".