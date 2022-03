Les ministres de l'Education et des Sports en visite à Toulouse pour promouvoir l'activité physique des jeunes

Après deux ans de pandémie durant lesquelles la sédentarité a gagné du terrain, les ministres de l'Education et du Sport sont venus annoncer davantage d'heures de sport à l'école. Trois champions, d'origine toulousaine, ont témoigné devant 1000 collégiens et lycéens de la région Occitanie.

Les ministres Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, accompagnés de trois champions toulousains, face à 1000 lycéens et collégiens

Trois champions, un rugbyman, une handballeuse et un boxeur sont venus témoigner ce vendredi après-midi devant 1000 collégiens et lycéens à Toulouse. Yoann Huget, international du XV de France, formé au Stade Toulousain, Nodjialem Myaro, championne du monde de hand originaire de La Reynerie, et le boxeur toulousain Sofiane Oumiha ont échangé, pendant une heure, avec des jeunes sur leur parcours de sportifs et les valeurs du sport. L'occasion de promouvoir le sport comme moyen d'expression, de prendre confiance en soi, de se transcender. Les ministres de l'Education, Jean-Michel Blanquer, et la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu étaient présents pour rappeler l'importance de pratiquer une activité physique régulière dès le plus jeune âge, en matière de santé publique.

30 minutes d'activité physique quotidienne d'ici 2024 en primaire

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a rappelé que "le sport est essentiel dans la vie des élèves, c'est un objectif de santé publique, un capital santé qu'on se construit". L’opération 30 minutes d’activité physique quotidienne en école primaire sera élargie à toutes les écoles, comme cela se fait déjà à l'école Clairfont à Portet-sur-Garonne par exemple, "d'ici 2024, l'année des Jeux olympiques et paralympiques en France, toutes les écoles le proposeront" a promis le ministre de l'Education. Les ministres ont rencontré l'équipe de basket du pôle excellence du lycée Gallieni à Toulouse. Roxana Maracineanu est favorable aux internats d'excellence dans les lycées, avec des horaires aménagés pour la pratique du sport et "à deux ans des Jeux de Paris on veut créer des filières d'accès aux métiers du sport, car il y a de l'emploi dans différents secteurs, avec la possibilité de devenir éducateur sportif".

Témoignages de champions : "ne vous mettez pas de limites"

Yoann Huget, rugbyman de 34 ans, originaire de Pamiers et formé au Stade Toulousain, a témoigné devant les élèves. Il a été trois fois champion de France (2008, 2019 et 2021) et une fois champion d'Europe et compte 62 sélections avec le XV de France : "il y a des choix à faire dans la vie pour aller de l'avant, moi ce n'était pas un sacrifice, j'aimais la performance, les entrainements. Je pense, avec le recul, que concilier les études et le sport c'est important. Là je reprends des études pour obtenir un master."

Le boxeur Sofiane Oumiha, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, champion du monde en 2021 dans la catégorie poids léger a expliqué que le sport lui avait permis "de sortir de sa timidité, de sa réserve". Enfin, Nodjialem Myaro, présidente de la ligue française féminine de handball, championne du monde de handball en 2003, a raconté ses débuts : " j'ai grandi à Toulouse dans le quartier de la Reynerie, ma mère m'a transmis des valeurs d'engagement, et je n'ai pas lâché mes études de psychologie durant ma carrière de sportive. Au départ le handball était un loisir, mais j'ai vite compris que je pouvais prétendre au haut-niveau. Ne vous mettez pas de limites !" a-t-elle lancé aux jeunes.