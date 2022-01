Les moines cisterciens vont quitter l'abbaye Notre Dame des Neiges en septembre

Les moines trappistes (cisterciens de la stricte observance) de Notre Dame des Neiges vont quitter l'abbaye en septembre prochain. Depuis deux ans, ils réfléchissent à leur avenir. Juste avant Noël, ils ont pris leur décision. Ils quitteront l'abbaye dans les mois qui viennent. Ils ne savent pas aujourd'hui où aller. Ils pourraient être accueillis dans les nombreuses abbayes trappistes de France.

Huit moines dont trois novices

La situation n'était plus tenable. Le chapitre conventuel ne compte que trois moines. C'est au sein de cette instance que se prennent toutes les décisions. Et puis il y a le travail quotidien : l'abbaye accueille de nombreux pèlerins ou randonneurs jusqu'à 40 personnes dont il faut s'occuper. C'est le principal revenu de cette grande abbaye. Les bâtiments qui dans leur ensemble sont postérieurs au grand incendie de 1912 ont été très bien entretenus, une nouvelle chaudière à bois vient d'être installée, mais les moines ne sont plus assez nombreux pour tout gérer même avec l'aide des trois salariés. La décision s'est donc imposée à eux.

La salle du chapitre de l'abbaye Notre Dame des Neiges © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Que va devenir ce lieu ?

Personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui mais le souhait des moines et du maire de Saint-Laurent-les-Bains, c'est qu'une nouvelle communauté religieuse reprenne l'abbaye. Une communauté plus nombreuse qui pourrait mieux gérer l'abbaye. Rien n'est décidé aujourd'hui. Le père abbé et l'évêque de Viviers travaillent sur la question.

La façade de l'abbaye © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Il faut conserver ici une activité d'accueil. Emile Louche, maire de Saint-Laurent-les-Bains.

Le maire regrette le départ des moines. Cet enfant du pays a connu cette abbaye recevant beaucoup de pèlerins dans les années 70. L'activité est réduite aujourd'hui. Randonneurs sur le chemin de Stevenson (GR 70), pèlerins font régulièrement étape à l'abbaye. Le maire Emile Louche souhaite que cette activité perdure. Il souhaite aussi qu'une communauté religieuse puisse reprendre l'abbaye. Et d'une façon générale, les habitants des communes avoisinantes sont très attachés à la présence des moines. Pendant de nombreuses années à la fin du XIXème siècle et dans la première partie du XXème, de nombreuses familles ont placé au sein de l'abbaye un enfant qui est devenu moine.