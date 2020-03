Coronavirus : Les Montpelliérains sont sortis profiter de leur "dernière soirée"

Après l'annonce de la fermeture des cafés, bars et restaurants, pour cause de Covid-19, les montpelliérains ont passé une dernière soirée deshors

Guillaume, étudiant, avait prévu de rester chez lui samedi soir. Il a changé d'avis en entendant Edouard Philippe annoncer la fermeture de tous les lieux recevant du public et les commerces "non essentiels". "J'avais l'intention de ne rien faire, de rester devant mon ordi, et une pote m'a envoyé un message qui disait « à partir de demain tout est fermé ». _Du coup je ne suis pas resté à glander chez moi_, je suis sorti direct".

Comme lui, ils sont nombreux à avoir voulu profiter des bars et restaurants de Montpellier une dernière fois. "On essaie de faire un barathon. Avant minuit, avant que les bars soient fermés, nous boirons dans tous les bars que nous croiserons sur notre chemin", plaisante Marie, jeune salariée.

L'inquiétude

Dans les rues de Montpellier, une ambiance de fin du monde, entre fête et inquiétude. _"C'est vrai qu'avec du recul on se dit qu'_on a jamais vécu ça en France, nos parents n'ont jamais vécu ça en France, souligne Léa, étudiante. On se dit « qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on en arrive à ce stade-là ? ». C'est un peu inquiétant. On essaie de se dire que ça va aller, ça va bien se passer, mais même si on est jeune, c'est difficile de partir sur cette idée-là".

Léa, étudiante à Montpellier Copier

À la peur médicale, s'ajoute l'incertitude du lendemain, à se demander, entre deux verres, si le travail va continuer, si les examens de fin d'année, auront bien lieu, mais aussi à chercher comment passer les prochains jours en confinement.