Les monuments des gilets jaunes rasés au Cannet-des-Maures

Var, France

C'est presque un symbole du combat mené par les gilets jaunes qui a été détruit ce jeudi matin au Cannet-des-Maures. Le terrain occupé par les gilets jaunes depuis des mois, illégalement, a été nettoyé par les équipes de Vinci, propriétaire du terrain. La tour Eiffel, la pyramide du Louvre et l'Arc de triomphe construits par les gilets jaunes ont été rasés. Une opération qui a commencé vers 5h30 et qui a duré quelques heures. Des gendarmes du Var étaient présents pour assurer la sécurisation de la circulation sur un axe très fréquenté aux heures de pointe. Une opération en l'absence des gilets jaunes.

Des gilets jaunes absents

Des gilets jaunes qui ont en effet abandonné le fameux terrain dès ce week-end après l'incendie allumé vendredi soir volontairement par un individu qui se revendiquait de leur mouvement. Le feu, qui a détruit un mobile-home dans lequel se trouvaient deux personnes, n'a pas fait de blessés, mais a donné aux présents un sentiment de dégoût. C'est donc un terrain vide de tout occupant qui a été déblayé par les équipes de Vinci. La tour Eiffel, l'Arc de triomphe et la pyramide du Louvre en palettes, disloqués, au sol.

Il ne reste plus rien du campement des gilets jaunes au Cannet-des-Maures - DR

Vinci s'est montré très patient dans cette affaire puisqu'à de nombreuses reprises, le propriétaire du terrain a demandé la restitution de son bien. Des demandes restées lettre morte de la part des gilets jaunes. Vinci qui est même allé jusqu'à proposer son aide aux occupants pour déplacer les monuments construits et donc les préserver. Pas de réponse non plus. "Nous avons été tolérants et compréhensifs car ils n'ont jamais dégradé la barrière de péage, contrairement aux dégradations au Muy", indique un porte-parole de l'entreprise. Des plots en bétons et du grillage vont désormais être installés afin d'éviter toute réinstallation.