Avis aux mordus de natation : la piscine extérieure d'Orléans la Source est de nouveau ouverte à tous

A l'issue du confinement de novembre, l'accès aux piscines a été autorisé pour les personnes handicapées et celles disposant d'une prescription médicale. Mais depuis fin décembre et un décret du Ministère des Sports, la natation en plein air est de nouveau autorisée.

Au complexe Nautique de la Source, il a fallu le temps aux équipes de s'organiser et depuis le mardi 12 janvier, le bassin nordique de 50 mètres est de nouveau ouvert au grand public, les adultes comme les jeunes. "Dès le premier jour, on a eu 50 personnes et le lendemain, presque le double" explique le directeur des lieux, Dany Keiser. Pour lui, "c'est la preuve qu'il y avait une demande, un besoin, et pas seulement pour le côté sportif, c'est aussi une question de lien social."

Depuis plusieurs mois, j'étais malheureuse. Là, je revis.

Ce jour là, deux amies, deux retraitées du quartier, attendent avec impatience de pouvoir se jeter à l'eau. "Dès qu'on a su que la piscine rouvrait pour tout le monde, on s'est précipité" explique Claire, la soixantaine. "On est des habituées et là, clairement, on était en manque de piscine. C'était physique et même psychologique". Quelques lignes d'eau plus loin, une jeune maman enchaine les longueurs sur le bassin de 50 mètres : " J'avais l'habitude de venir une fois par semaine. Depuis plusieurs mois, j'étais malheureuse et là, je revis. C'est mon petit plaisir à moi de nager, de me dépenser, d'oublier un peu les problèmes du quotidien".

Des créneaux tous les jours de la semaine

L'accès au bassin nordique du Complexe de la Source est possible tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, sur des créneaux bien définis. " Il faut qu'on prenne le temps de procéder à des opérations de nettoyage entre chaque créneau" explique Dany Keiser. Les nageurs ont accès aux vestiaires pour se changer. Ils doivent garder le masque jusqu'à leur arrivée devant les bassins et ils doivent, si possible, porter un bonnet de bain.

Température de l'eau : 27 °c

Dans ce bassin nordique, inauguré en septembre dernier, l'eau est chauffée à 27 degrés. Pour y accéder, on entre d'abord dans un bassin à l'intérieur de la piscine. " On suit un circuit qui nous emmène directement dans le bassin extérieur" explique Dany Keiser. Du coup, les nageurs n'ont pas à se déshabiller dehors et à risquer le gros rhume quand il fait froid. " On voit que les gens sont motivés et même le matin très tôt, il y a du monde." Avec ses huit lignes d'eau, le bassin nordique de la Source peut accueillir près d'une centaine de nageurs en même temps.. tout en respectant la distanciation physique.