450 motards ardennais se mobilisent contre le cancer

Sapogne-et-Feuchères, France

Déjà la huitième édition de "Une rose, un espoir". Des motards ardennais font du porte-à-porte ce weekend dans des villages du département. Ils offrent une rose aux habitants en échange d'un don, qui sera reversé à la Ligue contre le cancer.

19 000 roses sont à distribuées cette année dans le département. Ils sont 450 bénévoles mobilisés, et sont passés notamment à Sapogne-et-Feuchères.

La pluie ne les a pas découragés. Une soixantaine de motards se répartissent le travail dans la commune.

Ils doivent frapper à chaque maison, et nous voilà devant chez Guy, pas vraiment surpris de voir arriver deux motards avec des roses à la main : "C'est bien il faut donner, et je le fais d'ailleurs chaque année.", lance-t-il.

L'an dernier environ 38 000 euros avaient été récoltés. © Radio France - Victorien Willaume

Quelques maison plus loins, les motards se retrouvent devant chez Catherine. Donner deux euros pour aider à vaincre ce foutu cancer, elle n'a pas hésité : "Je suis touchée car j'ai ma grand-mère qui est décédée d'un cancer. Il faut donner, même si c'est pas 150 euros, un euro plus un euro, au bout du compte ça fait beaucoup", témoigne-t-elle."

Et parmi les vendeurs de rose du jour, on trouve Jean, qui participe à l'opération depuis des années : "Il y a tellement de gens malheureux et en souffrance à cause de maladies, je trouve ça normal de se mobiliser pour cet événement.", assure-t-il.

En à peine une heure les motards ont terminé le travail. Ils repartent tout de suite direction Chalandry-Elaire.

Et l'opération continue ce dimanche dans différentes communes ardennaises. L'année dernière grâce à cette opération, 5 hôpitaux ardennais ont par exemple été fournis en petit matériel : 38 800 euros avaient été récoltés.