Les motards bas-rhinois roulent en rouge pour les enfants malades

La Fédération des motards en colère du Bas-Rhin organise une distribution de jouets ce dimanche 8 décembre 2019. On devrait croiser sur les routes des dizaines de motards déguisés en Père Noël. Ils rouleront de Duttlenheim à Sélestat, via Barr et Obernai. Départ du convoi à 11h à Duttlenheim.