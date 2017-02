Les motards d'Indre-et-Loire en colère !

Ce dimanche des motards en colère vont sillonner le département pour dénoncer des zones dangereuses pour les deux roues et la sécurisation de la D943. Une trentaine de motard devraient faire partie de cette opération dite "coup de poing".

Le parcours a comme point départ le parking d'Ikea de Saint-Pierre-des-Corps, aux alentours de 10h30.

Après un bref passage par Chambray-lès-Tours, les motards feront un circuit de plus de 30 km en passant par Esvres, Truyes et un crochet par la D943.

Cet axe Tours-Loches qui est très accidentogène, la D943 a déjà fait un mort depuis janvier. Et une pétition lancée par des commerçants du Lochois afin de sécuriser cette route a déjà recueillit plus de 1000 signatures.

Opération coup de poing

Sur leur passage, les motards vont marquer les endroits dangereux au sol avec de la bombe de couleur, accompagné, bien sûr d'un concert de bruit de moteur.

Ils vont se pencher plus particulièrement sur les nombreux dos d'âne dans les communes.

Le coordinateur de la fédération des motards d'Indre-et-Loire. Olivier Lecomte affirme qu'il pousse comme des champignons, souvent à la demande des riverains.

Le problème c'est qu'ils sont mal signalés et parfois trop hauts ce qui n'est pas réglementaire. Et même à vitesse modérée, cela peut provoquer une perte de contrôle et une chute de la moto.