Rennes, France

Ils ne veulent pas de ce 80 km/h et ils le font savoir. Les motards en colère d'Ille-et-Vilaine ont distribué des tracts ce samedi après-midi aux automobilistes, place de Bretagne à Rennes. Ils ont rejoint l'esplanade Charles de Gaulle pour organiser un "café colère", un lieu pour échanger avec les riverains et les automobilistes. Les motards voulaient montrer leur colère après l'abaissement de la limitation de vitesse à 80km/h, une mesure du gouvernement adoptée début janvier.

Une mesure inutile selon les riverains

Au total, une centaine de motards était présent.. la plupart des riverains venus discuter avec ces motards sont unanimes. Cet abaissement à 80 km/h est une bêtise. C'est ce que pense Jean Julien, la soixantaine. Il est venu soutenir ces motards sur l'esplanade. "On ne va pas généraliser une mesure de 80 km/h sur toutes les routes secondaires, alors qu'il y a des routes où on pourrait très bien rouler à 100 ou 110 km/h alors que sur d'autres il faudrait à 40 ou 50 parce que c'est très dangereux, détaille-t-il. On est un peu méfiant tous parce qu'on se demande si c'est pas plutôt le passage à la caisse qu'on nous demande".

L'après-midi a commencé avec du tractage place de Bretagne et s'est poursuivi esplanade Charles de Gaulle © Radio France - Alexandre Frémont

Passer à la caisse, ça risque d'être souvent le cas pour Hélène, qui part avec sa fille au cinéma juste à côté. "Moi j'ai l'impression que _si on roule à 80, on va se traîner, donc je crains de faire quelques excès_, sourit cette mère de famille. Maintenant, j'ai aucune idée de l'impact que ça peut donner si on abaisse de 10 km/h par rapport aux camions ou au motos".

L'alcool et l'utilisation du téléphone plus dangereux que la vitesse

Et bien apparemment pour la fédération Française des motards en colère 35, cette mesure ne changera strictement rien. "Ce n'est pas la vitesse qui cause plus d'accident, commence Elise Lacoste, secrétaire des motards en colère dans le 35. C'est surtout la conduite en état d'ivresse, c'est conduire avec son téléphone à la main, c'est de faire autre chose tout simplement quand on conduit, comme par exemple fouiller dans sa boîte à gants en conduisant".

Il manque surtout un élément pour elle, ce sont les fameux résultats de l'étude menée par le gouvernement sur cette abaissement. "Si les chiffres étaient si bons que ça, on pense qu'il ne se serait pas privé pour communiquer dessus, s'emporte-t-elle. C'est une expérimentation qui n'a duré que deux ans et ce n'est pas en deux ans, sur 80 kilomètres alors que le réseau secondaire représente 400 000 kilomètres de voirie, que l'expérimentation sera fructueuse !"

Une petite tonnelle a été installée pour accueillir les riverains et discuter © Radio France - Alexandre Frémont

Toutes ces motos sur l'esplanade ont forcément attiré beaucoup de curieux © Radio France - Alexandre Frémont

Presque 15 jours après l'annonce du gouvernement, les motards ne renoncent pas et veulent continuer la lutte. "On va continuer à se battre parce qu'on le voit que les gens sont remontés contre cette mesure du gouvernement", conclut Elise.

Sachez que si vous roulez à 90 km/h maintenant sur une route limitée à 80 km/h, vous perdez 1 point sur votre permis et risquez jusqu'à 450 euros d'amende.