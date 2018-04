Hérault, France

Ils ne décolèrent pas. L'association Les Motards en Colère se mobilise ce weekend contre la limitation des routes secondaires à 80 km/h. Dans l'Hérault, les motards se sont réunis ce samedi matin à St Jean de Védas.

150 motards et une trentaine d'automobilistes ont rejoint Villeneuve-lès-Béziers où des dizaines d'autres motards ont grossi le cortège, avant de passer par la sous-préfecture de Lodève et de rejoindre la préfecture de Montpellier par l'A75.

L'association assure que de plus en plus d'automobilistes rejoignent le mouvement de grogne - Nikola Deray

"Il serait temps que le gouvernement investisse dans une vraie politique de sécurité routière et non dans une politique de sécurité rentière" commente le responsable de l'association dans l'Hérault, Jean-Michel Sénéchal qui ajoute : "On est rejoint par de plus en plus d'automobilistes".

Les motards ont recouvert des radars de limitation de vitesse en signe de protestation - Nikola Deray

Pas convaincu non plus par les explications d'Emmanuel Macron. Jeudi, le président de la République a annoncé que la mesure pourrait être abandonnée dans deux ans si elle ne marche pas : "Quel intérêt de dépenser entre 4 et 6 millions d'euros pour changer les panneaux et éventuellement revenir en arrière dans deux ans ? Ce serait bien que ces gens-là commencent à réfléchir".