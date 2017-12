Les motards manceaux rendent hommage à Johnny Hallyday

Une centaine de motards ont défilé ce samedi dans les rues du Mans pour honorer la mémoire du chanteur, disparu dans la nuit du 4 au 5 décembre. Le cortège a fini sa déambulation place du jet d’eau, dans le centre-ville.

Ils s’étaient donnés rendez-vous devant la concession Harley Davidson, rue du panorama au Mans. Une centaine de motards, originaires de tout le département, se sont rassemblés ce samedi en début d’après-midi pour faire leurs adieux à l’ « idole des jeunes ». « C’est un rassemblement spontané », assure Jean-Marc Hita, directeur du magasin de motos, Le Mans Legend Chapter. « Je savais que l’on aurait une participation nombreuse, il y avait une volonté, un enthousiasme pour partager cette émotion ensemble. »

Johnny, c'est une légende

Dans le cortège, les photos de Johnny, amoureux de la moto, ont trouvé leur place, accrochées à l’avant des bolides. « Je ne pouvais pas ne pas être là. Johnny, c’est une légende, mais on ne pouvait pas tous être à Paris », explique Philippe.

De nombreux motards ont accroché des photos du chanteur sur leur moto, en ultime hommage © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Sylvie aurait elle aussi voulu se rendre à l’hommage national sur les Champs Elysées. Elle l’aura finalement suivi à la télévision, avant de se rendre au rassemblement en voiture, fenêtre ouverte, l’autoradio crachotant les notes d’« Allumer le feu. »

Accompagner une dernière fois Johnny

Parmi les badauds venus assister au défilé, Franck pourrait passer pour un motard. Bottes aux pieds, veste en cuir, et tatouage sur le cou, il se définit comme un « Rockabilly ». Et s’il n’enfourche pas de moto, sa place était ici assure-t-il. « Il fallait marquer le coup. On lui montre qu’on l’aimait bien, et puis qu’on est là. »

S’il y en a un qui est ému, c’est bien Philippe. Avec sa fille et son gendre, il a fait le déplacement depuis Piacé. Johnny, il l’a bien connu. « Il est venu dîner à la maison, c’était un ami de mon père. » Comme tout le monde présent ce samedi, il fallait être au rassemblement, même si « l’esprit est un peu lourd. Cela fait du bien à tout le monde de se libérer. Et puis de libérer l’âme de Johnny aussi, et de le laisser vivre tranquillement parmi les anges. »