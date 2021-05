Les motards solidaires creusois se mobilisent contre la précarité menstruelle

Habitués des opérations de collecte à destination des plus précaires, les motards solidaires creusois ont voulu étendre leurs initiatives. Ils avaient un stock de protections hygiéniques dont ils ne savaient pas quoi faire et sachant que les étudiantes précaires manquaient de donation de ce type, ils ont donc souhaité apporter leur pierre à l’édifice.

Ils se sont ainsi mis en relation avec le CROUS (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires) et des infirmières de lycées pour cerner les besoins. En tout, il leur faut réunir environ 1 400 serviettes hygiéniques et 350 tampons, des gels douche, shampoings et même brosses à cheveux que les services du CROUS se chargeront de distribuer.

Et il faut faire vite, car les kits doivent être distribués avant la fin des examens, soit avant la mi-juin. Mais Gérard Laib, président de l’association, n’est pas inquiet : « j’ai confiance en nos amis Creusois. »

Si cette opération est un succès, l’association pourrait recommencer l'année prochaine. Les lieux de collecte seront bientôt indiqués sur le site des motards solidaires creusois https://www.mscreusois.fr/