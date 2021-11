Les motards tourangeaux solidaires avec les sans-abris et les plus précaires

L'ONG United Riders organise une collecte et une distribution de vêtements, chaussures et produits d'hygiène, pour les Tourangeaux sans-abris ou les plus précaires.

Les motards tourangeaux réunis pour les sans-abris et les plus précaires. Ce jeudi après-midi, l'ONG United Riders a organisé une collecte et distribution de vêtements, chaussures et produits d'hygiène, boulevard Heurteloup à Tours. Un moment aussi convivial après un run en moto, autour de boissons chaudes et de musique.

Des dons offerts aux Tourangeaux dans le besoin

"Je trouve le principe super sympa. Ça permet de rouler un peu en moto avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, et en même temps, de faire une bonne action", sourit Angelina. Comme elle, 140 motards tourangeaux sont venus, apportant chacun quelques dons qu'ils déposent un à un.

Les motards déposent leurs dons pour les sans-abris, boulevard Heurteloup, à Tours. © Radio France - Chloé Martin

On ne peut pas acheter grand chose - Najat, bénéficiaire

Des dons récupérés dans la foulée par des Tourangeaux. "Je cherche des chaussures pour mon mari. Je ne travaille pas, lui non plus, on ne peut pas acheter grand chose, donc il n'y a pas d'autre solution", explique Najat. Pas d'autre solution non plus pour cette retraitée tourangelle. "Mon mari a 350€ par mois, moi quasiment rien".

Offrir aussi un moment convivial et chaleureux

Elle n'a rien acheté en magasin depuis 20 ans. "Je suis venue chercher des pulls, surtout pour mon mari qui a eu une opération du cœur et qui a froid. Surtout avec les températures du moment, on a très peu de chauffage, quand je me réveille, j'ai 13 degrés dans la maison".

Cette distribution est organisée par United Riders, dans un "esprit biker", incarné par l'ONG. © Radio France - Chloé Martin

On ne laisse personne sur le bord de la route - Patrick Robine, United Riders 37

Plus que des vêtements, ces Tourangeaux viennent chercher un peu de chaleur humaine. Des coiffeurs, barbiers et artistes sont également présents. "C'est faire un geste avec l'autre. Quand on distribue ne serait-ce qu'une brosse à dents ou un dentifrice, on tend la main en même temps et on prend le temps de discuter", indique Patrick Robine, responsable départemental des United Riders en Indre-et-Loire. "C'est un esprit d'abord biker, de motard. On ne laisse personne sur le bord de la route."