Les moustiques continuent de proliférer cet automne dans l'agglomération toulousaine

Pourquoi y a-t-il encore autant de moustiques en cette fin octobre dans l'agglomération toulousaine ? Vous êtes nombreux à déplorer les piqûres en plein automne, à regretter qu'on ne puisse toujours pas passer du temps dans le jardin, il faut dire que les températures anormalement élevées n'aident pas à se débarrasser du moustique tigre, particulièrement actif en ce moment. Ce moustique est présent depuis 2012 en Occitanie et la chaleur favorise son cycle de reproduction.

Le moustique tigre en octobre, rien de délirant

Betty Zumbo est directrice adjointe à la santé publique pour l'Agence régionale de Santé d'Occitanie et elle rappelle que l'activité du moustique dure généralement "d'avril à novembre", en ce moment, les conditions météo particulièrement favorables influent sur sa survie.

"c'est la photopériode qui joue, le ratio entre la durée du jour et de la nuit. La diminution du jour et une vague de froid permettront de réduire l'activité du moustique."

Il va donc falloir attendre que le froid arrive pour se débarrasser des moustiques. Guillaume Lacour, entomologiste, responsable scientifique d’Altopictus, opérateur mandaté l'Agence régionale de Santé pour la lutte antivectorielle raconte qu'à Rome en Italie, des moustiques pondent encore l'hiver, avec une activité continue, en raison des températures douces. Avec le réchauffement climatique le moustique pourrait rester actif de plus en plus longtemps.

Maintenir les gestes de prévention : vider, couvrir, jeter les récipients d'eau

Guillaume Lacour explique que "les œufs qui posent problème en ce moment, sont ceux pondus en août et septembre, qui n'avaient pas été mis en eau jusqu'à présent, et qui le sont par l'activité humaine, les pluies ils vont éclore et se développer avec les températures favorables. Les moustiques adultes ont une longévité favorisée par les températures chaudes de cet automne. "

Les œufs pondus par le moustique tigre vont entrer en diapause, c'est l'hibernation des moustiques, ils écloront au printemps, à partir de mi-mars prochain. Afin d'éviter une nouvelle prolifération, les autorités de santé préconisent de vider tous les récipients d'eau et de nettoyer leurs rebords où les femelles ont pu pondre. Il faut limiter l'exposition aux piqûres pour ne pas prendre le risque de contracter une maladie transmise par le moustique tigre, en installant des moustiquaires, en vidant les soucoupes, en couvrant les piscines, etc. Lorsqu'une maladie est repérée , cela déclenche des opérations de démoustication ciblées dans des quartiers pour éradiquer les moustiques.