Les moustiques ne respectent pas le confinement

Les moustiques sont de retour et la question se pose : 2020 sera-t- elle une année à moustiques ? Pas plus que les autres, si on met ne œuvre les conseils des techniciens de l'Entente interdépartementale de démoustication.

L'heure du réveil a sonné pour les moustiques. Finie la période de diapause hivernale, d'hibernation. Avec les pluies de printemps, les gîtes à moustique sont mis en eau, ce qui permet aux œufs d'éclore.

objectif, tuer le moustique dans l’œuf

L'Entente interdépartementale de démoustication (EID) Méditerranée qui couvre une zone allant de l’étang de Berre à celui de Cerbère sur cinq départements (Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault , Aude, Pyrénées-Orientales) a traité 2.500 hectares au cours de la semaine dernière. La majeure partie des traitements sont réalisés par épandage aérien mais également par des agents à pied.

Au total depuis le début de l'année, plus de 11.000 hectares ont été traités. "On parle là du moustique le plus répandu sur le littoral méditerranéen, le moustique des marais, contre lequel nous luttons depuis une soixantaine d'années", explique Didier Moulis, le directeur technique de l'EID Méditerrannée.

Moustique des champs, moustique des villes

Le moustique dont on parle le plus aujourd'hui c'est le moustique tigre, l'aedes albopictus, arrivé d'Asie il y a une dizaine d'années par le sud-est de la France et qui depuis a colonisé les deux tiers de l'hexagone. Ce moustique devient gênant d'avril à novembre, lorsqu'il est adulte. À la différence de son cousin des marais, il niche en ville et ne peut faire l'objet de traitement aérien. Sachez que son principal prédateur, c'est vous.

Et pour cela, un geste barrière : supprimer tout ce qui peut servir de réserve d'eau, rappelle Didier Moulis, de l'EID Méditerranée : "Pas d''eau qui stagne dans les soucoupes de pots de fleurs, arrosoirs, gamelles de vos animaux et même dans des jeux ou jouets pour enfants."

Tous les conseils sont à retrouver sur le site moustiquetigre.org