"Ce ne sont pas quelques moustiques qui vont nous faire peur", témoigne un couple en Dordogne

Avec la hausse des températures, les moustiques ont fait leur retour chez les Périgourdins. Les moustiques tigres aussi, la Dordogne est en alerte rouge. Chacun s'y prépare à sa manière. Geneviève et Christophe nous livrent leurs trucs et astuces pour lutter contre la prolifération des moustiques.

Geneviève et Christian sont prêts pour l'arrivée des moustiques.

Alerte au moustique-tigre ! Toute la Nouvelle-Aquitaine, dont la Dordogne, fait partie des départements en alerte rouge selon le site Vigilance moustiques. Le 1er mai les autorités sanitaires avait déjà lancé l'alerte concernant sa prolifération un peu partout sur le territoire français La raison ? La hausse des températures de ces derniers jours avec des maximales à 30°. Pour se développer, les larves de moustiques ont d'abord besoin d'humidité, mais surtout de chaleur.

Tous les moyens sont bons !

Les Périgourdins ont déjà remarqué l'arrivée des moustiques. Pour preuve : "J'ai été piqué hier à la jambe", constate Geneviève. Et pourtant cette ancienne salarié du département de la Dordogne s'était badigeonnée le corps d'huile de géranium qu'elle avait acheté à la pharmacie.

Geneviève se rappelle d'un épisode de l'été dernier : alors qu'elle déjeunait tranquillement sur la terrasse avec ses enfants et ses petits-enfants, les moustiques sont venus les envahir...à tel point qu'ils ont dû se calfeutrer à l'intérieur et terminer ainsi leur repas. Cette année, il est hors de question que ça recommence !

Des pièges à moustiques

Avec Christian, son mari, ils ont installés des pièges à moustiques dont ils nous livrent leur secret : "Dans un récipient, on met un petit peu de grenadine, quelque chose de sucré. Il faut rajouter un peu d'alcool et de l'eau. L'insecte rentre à l'intérieur, ne peut pas ressortir et meurt noyé" explique méthodiquement Geneviève. Ensuite, ils le suspendent à un arbre. Sur les rebords des fenêtres, Geneviève dispose aussi des bougies à la citronnelle.

Parfois il faut se battre

Christian aussi a son astuce. Près de son fauteuil face à la télévision, cet ancien commercial a disposé une grande tapette rouge vif. "Alors parfois il faut se battre" s'amuse Christian. En tout cas le couple est prêt pour l'été. Christian conclue en riant : "De toute manière, ce ne sont pas quelques moustiques qui vont nous faire peur".