Les moutons gardois gardiens du feu en garrigue

Développer l'intérêt du public pour l'agro-pastoralisme, c'est le but d'une visite organisée sur le site de la bergerie pédagogique construite par le syndicat mixte des gorges du Gardon à Collias, au lieu-dit Le Paradis. Une bergerie inaugurée en 2013 et exploitée depuis par Pierre Grand. Ce berger possède une troupe de 400 brebis ; la période de l'agnelage est imminente. Le but du syndicat mixte est de faire entrer les moutons dans la garrigue de plus en plus fermée, de plus en plus haute, pour d'une part, diminuer le risque incendie et d'autre part, en ouvrant la garrigue, favoriser la flore et la faune typiquement méditerranéenne.

Il faut ouvrir la garrigue, ce sera plus de flore et de faune méditerranéenne explique Olivier Baron, animateur au syndicat mixte des gorges du Gardon

Mais nourrir des moutons dans la garrigue n'est pas simple. D'ailleurs Pierre Grand pratique l'estive. L'été ses bêtes montent dans les Alpes, généralement de juin à septembre, 4 mois loin des risques d'incendie et 4 mois de bonne herbe, haute. Car l'été en garrigue, l'herbe est rare. Et l'homme l'affirme, impossible de mener une troupe de moutons exclusivement en garrigue telle qu'elle est aujourd'hui à Collias.

Impossible de faire vivre des moutons exclusivement sur la garrigue explique Pierre Grand, berger à Collias

C'est pour faire prendre conscience de ces enjeux et de ces difficultés que le Syndicat mixte des gorges du Gardon organise des visites, gratuites, de cette bergerie. Que le grand public comprenne que la garrigue qu'il voit aujourd'hui est de création récente, de ces dernières dizaines d'années. Et qu'une garrigue plus basse, plus ouverte, sera plus accueillante aux humains, plus accueillante aux plantes typiquement méditerranéennes et plus accueillante aussi à une faune sauvage qui aime les espaces ouverts type l'aigle de Bonelli. On en compte 3 couples dans les gorges du Gardon.