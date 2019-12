Evidemment, on peut confectionner soi-même ses cadeaux ou les acheter d'occasion. Pour faire des économies, des questions d'écologie ou pour le plaisir d'avoir des cadeaux différents. Mais quelles sont les grandes tendances des cadeaux neufs, notamment pour les enfants. Nous avons posé la questions à Véronique Le Ny, directrice de King Jouets à Quimper.

_"_Les jouets stars sont les jouets sous licence, comme la Reine des Neiges, Star Wars ou Toy Story. Il y a les incontournables, les Lego et Playmobil qui sont toujours des valeurs sûres. Et les interchangeables : les boules poupées LOL ou les cartes aimantées. Pour les plus grands, il y a l'incontournable jeu de société : Docteur Maboul, le Doodle, Qui est-ce?... Une peluche est déjà en rupture de stock : la peluche interactive Cubby. Mais en ce qui nous concerne, on a réussi à être réapprovisionné."

Des achats tardifs en raison des mouvements sociaux

"Les mouvements sociaux accentuent les achats de Noël tardifs", constate Véronique Le Ny. " et on s'attend à un rush exceptionnel sur les deux derniers week-ends de Noël."

Le panier moyen n'a pas changé par rapport à l'année dernière (environ 60€) mais on observe que les gens sont très attentifs aux offres de réduction.