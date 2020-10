Les musulmans de l'Indre dénoncent un "acte barbare" après l'attentat de Conflans

L'Association cultuelle des musulmans de l'Indre s'exprime, ce lundi 19 octobre, quatre jours après l'assassinat de Samuel Paty devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Elle appelle à "l'apaisement" et "l'union nationale".

C'est une réaction importante, ce lundi 19 octobre 2020, alors que l'émotion est encore vive suite à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). L'Association cultuelle des musulmans de l'Indre prend la parole dans un communiqué pour condamner un "acte barbare et inhumain".

L'enseignant, un "vecteur de connaissance et de paix"

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte barbare et inhumain." Saber Daoud, le président de l'association cultuelle, appelle à défendre toutes les écoles. "Nous invitons chacun à voir dans un enseignant un espoir vecteur de connaissance et de paix nécessaire aux générations à venir."

Il appelle à "l'apaisement, la mesure et la retenue" ainsi qu'à "une union nationale forte et sans faille".