Cherbourg, France

"C'est un peu comme Noël pour les chrétiens". Adil ressort de l'abattoir de Cherbourg avec un agneau sur l'épaule. Pendant trois jours, l'Aïd el-Kebir, la fête du sacrifice, c'est l'un des rites les plus importants pour les musulmans. "C'est une fête qui rassemble les gens, où les familles se voient. C'est le moment attendu pour vivre des instants heureux. On achète des nouveaux habits aux enfants, des petits cadeaux", souligne le jeune homme.

Une file d'une vingtaine de personnes patiente. Ticket en main, Mamoudou attend son tour : "l'Aïd, c'est une grande chose pour nous, un moment où on fait la paix avec tout le monde". Un moment de prière et de partage qui ne fait pas partie des cinq piliers de l'islam. "On commémore le sacrifice d'Abraham, le père des trois religions monothéistes", explique Belkacem Seghrouchni, membre de l'association culturelle islamique de Cherbourg. Selon les textes, Abraham était prêt à sacrifier son fils Ismaël pour prouver sa foi. Alors qu'il était sur le point d'égorger son fils, un ange est intervenu, et a remplacé l'adolescent par un animal.

Des agneaux "100% manchois"

En France, au total, 100 000 moutons sont tués selon le rituel musulman. A certains endroits, des abattoirs temporaires sont mis en place. A Cherbourg, depuis une vingtaine d'années, c'est à l'abattoir du Maupas que ça se passe, le seul de la Manche. "Les animaux sont arrivés lundi. Les services vétérinaires sont venus les contrôler, avant leur sacrifice ce mardi", note Belkacem Seghrouchni.

Les moutons sont "100% originaires de la région", précise-t-il, principalement du roussin de la Hague. Au total, 70 animaux ont été tués à Cherbourg ce mardi. En raison des vacances scolaires, certains fidèles sont revenus dans leur famille. Il faut compter environ 200 euros pour un agneau (prix d'achat, sacrifice). Une somme pour certains musulmans, qui peuvent remplacer le sacrifice par un don à une oeuvre de charité.