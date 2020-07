Les nageurs sauveteurs en poste sur les plages de Normandie

Sifflet et talkie-walkie autour cou, le regard d'Albin Peyre quitte rarement l'horizon. A 31 ans, cet ambulancier et aide-soignant a quitté sa ville de Marseille pour pour rejoindre Ouistreham durant deux mois : "j'avais envie d'être dépaysé, je ne dis pas qu'on n'a pas de belles plages dans les Bouches du Rhône mais c'est vraiment autre chose, c'est vraiment très très beau le Calvados." Un métier de nageur-sauveteur qu'il connaît bien : "c'est une responsabilité, il faut être physiquement entraîné, ne pas se relâcher, avoir la tête sur les épaules." Les interventions ? Ca peut être de la bobologie, d'une coupure à une piqûre de méduse à des choses plus graves comme un malaise ou une noyade. Et il faut être prêt à tout : "récemment un cycliste s'est blessé à côté du poste de secours, il est venu nous voir" souligne le président de la SNSM, du Calvados, Philippe Auzou.

Dans le Calvados, la SNSM compte 25 postes de secours occupés l'été par plus de 130 nageurs sauveteurs

Dans le Calvados justement, la plupart des communes font confiance à la Société Nationale de Secours en Mer pour surveiller leur littoral : "c'est un département important puisque on a plus de 130 nageurs sauveteurs sur les plages. On est le deuxième département français après le Morbihan pour la SNSM" précise Philippe Auzou. Vingt communes du Calvados pour 25 postes de secours, certaines communes comme Ouistreham comptent en effet deux postes. Il faut dire qu'ici la plage peut accueillir de 15 000 à 20 000 personnes par jour au plus fort de l'été. Des postes de secours occupés par 4 à 5 voire 6 nageurs-sauveteurs.

Chaque année, un millier de personnes se noie en France, essentiellement dans des piscines privées pour les plus petits et à la plage pour les personnes âgées.