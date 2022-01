Les naissances et l'espérance de vie sont reparties à la hausse en France en 2021

Selon le bilan démographique de l'Insee publié ce mardi, il y a eu en 2021 en France une légère hausse des naissances, davantage de mariages et l'espérance de vie a également augmenté. La mortalité a baissé mais demeure toujours plus élevée qu'avant la pandémie.

Ce mardi, l'Insee a publié le bilan démographique de l'année 2021. Selon ces chiffres actualisés, il y avait au 1er janvier 2022, 67,8 millions d'habitants en France dont 2,2 millions dans les cinq départements d'outre-mer. Cela signifie que la population a augmenté de 0,3% en 2021, au même rythme qu'en 2020. L'Insee note qu'entre 2014 et 2019, la population française a augmenté en moyenne de 0,4%.

Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les nombres de naissances et de décès, est à + 81.000 personnes. Il est plus élevé qu'en 2020, mais plus bas qu’avant la pandémie de Covid-19.

Augmentation des naissances, après 6 ans de baisse

En 2021, 738.000 bébés sont nés en France, soit 3.000 de plus qu’en 2020 (+ 0,4%). Cette remontée met fin à la baisse observée chaque année entre 2015 et 2020. L’indicateur conjoncturel de fécondité croît légèrement en 2021 et s’établit à 1,83 enfant par femme.

Le nombre de décès est de 657.000 personnes en France, en 2021, soit 12.000 de moins qu’en 2020, mais 44.000 de plus qu’en 2019. L'espérance de vie à la naissance s’établit à 85,4 ans pour les femmes et à 79,3 ans pour les hommes : en hausse par rapport à 2020, année où elle avait fortement baissé du fait de la pandémie, mais toujours en dessous du niveau de l’année 2019.

Bien qu’en hausse, l’espérance de vie ne retrouve pas en 2021 son niveau d’avant la pandémie. En 2021, l’espérance de vie à la naissance est de 85,4 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour les hommes. Les femmes gagnent 0,3 an d’espérance de vie par rapport à 2020 et les hommes 0,2 an.

Les mariages sont repartis à la hausse

Le nombre de mariages rebondit malgré les restrictions sanitaires, après une chute historique en 2020. En 2021, 220.000 mariages ont été célébrés, soit 42 % de plus qu’en 2020, la pandémie ayant alors empêché ou repoussé les célébrations. 214.000 mariages étaient entre personnes de sexe différent et 6.000 entre personnes de même sexe. En 2020, 174.000 pactes civils de solidarité (Pacs) ont été conclus, soit une baisse de 11 % par rapport à 2019 (– 22 000).