Les navettes maritimes de Marseille reprennent du service de la Pointe-Rouge à L'Estaque

Un avant goût d'été à Marseille, avec le retour pour la 10e année consécutive des Navettes Maritimes qui relient le Vieux Port à L'Estaque et la Pointe Rouge. Un départ toutes les heure dès ce samedi 24 avril et jusqu'au 26 septembre. La liaison vers les Goudes se fera à partir du 29 mai.

Les Navettes Maritimes reprennent du service entre le Vieux Port, l'Estaque et la Pointe Rouge

C'est un parfum d'été qui flotte sur le Vieux Port avec le retour à quai dès ce 24 avril, des Navettes maritimes à destination de la Pointe Rouge et de l'Estaque. À raison d’un départ toutes les heures, jusqu'au 26 septembre, mais il faudra patienter encore un peu pour la liaison entre la Pointe-Rouge et les Goudes, qui ne reprendra du service que le 29 mai. Un moyen de transport en commun inclus dans l’offre de près de 200.000 abonnés RTM, opérateur du réseau la Métropole Mobilité.

Pour les autres voyageurs, il leur en coûtera 5 euros l'aller, même tarif que l'an dernier et 8 euros pour Vieux port / les Goudes, avec correspondance à la Pointe Rouge. Une mini croisière de 30 minutes pour éviter les embouteillages et découvrir la rade de Marseille et la ville depuis la mer, que les touristes affectionnent particulièrement.

478.000 passagers transportés par les Navettes en 2020

Mais une traversée très prisée également de ceux qu'on appelle les "pendulaires", les abonnés qui utilisent quotidiennement la navette entre le Vieux Port et l'Estaque pour se rendre au travail. Car depuis deux ans, la Métropole-Aix-Marseille-Provence a prolongé cette liaison durant l'hiver, à titre expérimental, aux heures de pointe du lundi au vendredi, tôt le matin et le soir.

Une alternative aux transports terrestres qui a ses fidèles : "c'est fabuleux !" reconnait Jean Michel qui habite la Blancarde et travaille à l'Estaque "vous vous rendez compte, vous faites une croisière pour aller travailler, c'est un privilège exceptionnel ! Quand vous avez ce spectacle devant vous, ça met de bonne humeur".

Surtout quand les dauphins et autres thons sont de la partie comme ces derniers jours. Un privilège que Jean Michel et de nombreux "pendulaires" vont devoir abandonner, car avec la mise en place des horaires d'été, le premier départ du Vieux Port n'est qu'à 8h30, un peu tard pour ceux qui se rendent au travail.

L'entrée dans le Vieux Port à bord de la Navette Maritime de la RTM © Radio France - Corrine Blotin

