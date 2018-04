Indre-et-Loire, France

C'est d'ailleurs un de ces nids de poule, apparu sur la piste d'atterrissage, qui a causé la fermeture de l'aéroport de Tours pendant plusieurs jours, la semaine dernière, le temps des réparations. La spécificité de ces trous, c'est qu'ils se forment très rapidement, souvent moins d'une journée, avant d'être ensuite creusés par le passage des véhicules.

Désagréable pour les automobilistes, ces trous peuvent être très dangereux pour les deux-roues. Ca oblige les municipalités à intervenir aussi vite que possible, comme l'explique Michel Cosnier, le maire de Château-Renault : "On a eu plein de nids de poule un petit peu partout. Ca a été un problème tout l'hiver, et quelque fois ça peut-être très dangereux pour les deux-roues. _Ca s'est dégradé très vite, on essayait de réparer au fur et à mesure, mais comme il ne faisait pas beau, ça ne tenait pas toujours_. Ca peut peut-être aussi s'expliquer par l'état des routes, qui n'est pas aussi bon qu'on le souhaiterait à cause de choix budgétaires, mais là le mauvais temps nous a rappelé à l'ordre".

A Tours, en moyenne, la mairie reçoit 70 à 80 appels par mois de la part d'habitants qui signalent des nids de poule à combler

La municipalité de Tours a lancé en 2014 un numéro de téléphone pour les habitants qui souhaitent signaler un problème dans leur rue : en moyenne, le 02 47 21 67 15 reçoit entre 70 et 80 appels par mois pour des nids de poule. Le début du printemps est le moment le plus chargé, d'autant que le mauvais état de la voirie tourangelle favorise la formation des trous, selon Brice Droineau, l'adjoint au maire chargé de l'espace public : "_Ca arrive toujours précisément dans une rue qui est dégradée. Or, on a plus de 700 rues sur les 1244 rues de Tours qui sont dans un état mauvais ou très mauvais_, et effectivement, au cours du mois d'avril on a plus de sortie pour réparer les nids de poule".

Combler un seul nid de poule peut se faire assez vite : entre 48H et une semaine, le plus souvent, selon la mairie de Tours. En revanche, quand il y en a trop dans la même rue, et qu'il faut refaire toute la voirie, là, l'intervention peut prendre des mois, voire des années, car ces travaux beaucoup plus chers doivent être votés par le conseil municipal.