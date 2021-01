Les Nîmois de plus de 75 ans très partagés à l'idée de se faire vacciner contre le Covid-19

Olivier Véran a promis d'"amplifier, accélérer et simplifier" la stratégie vaccinale du gouvernement mardi 5 janvier, après avoir été la cible de nombreuses critiques sur notre retard par rapport à des pays voisins comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. "Le rythme de croisière de la vaccination en France va rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours", a assuré le ministre de la Santé.

D'ici la fin du mois de janvier

Concrètement, le panel de Français qui vont pouvoir se faire vacciner dès maintenant va être élargi. Ce sera le cas notamment pour tous les plus de 75 ans (hors Ehpad). Ces personnes à risque auront finalement accès au vaccin d'ici la fin du mois de janvier.

Les avis très partagés de Nîmois de plus de 75 ans sur le vaccin. Copier

"On fait ce qu'on veut, on est encore maître de son corps!" - Geneviève, 78 ans

Pas question, pour Geneviève! A 78 ans, cette Nîmoise, qui n'a jamais été adepte des vaccins, n'envisage pas du tout de se faire vacciner contre le Covid-19. "Je n'ai pas confiance en ce vaccin! J'attends de voir. S'il y a des cobayes qui veulent se faire vacciner, qu'ils le fassent, mais je ne le ferai pas!", lâche-t-elle. Selon cette retraitée, le vaccin contre le Covid est sorti trop rapidement pour être fiable et sans danger.

"Je ne vois pas ce qui peut nous faire peur, au contraire!, rétorque Jean-Claude. Plus il y aura de personnes immunisées et plus vite on se sortira de cette panade!" Lorsqu'on lui demande s'il compte se faire vacciner, le Nîmois répond sans hésiter : "Bien sûr! Je préfère me faire vacciner plutôt que d'aller en réanimation et y rester, parce que je suis sûr d'y rester!" Son ami Christian, 77 ans, est du même avis. Lui aussi ira se faire vacciner dès que possible. "Je suis à risque, et je tiens à vivre encore!"