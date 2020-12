Les Nîmois vont-ils s'auto-confiner avant les Fêtes ?

Et si on s'auto-confinait en prévision des Fêtes ? Pour tenter de limiter le risque de troisième vague de Covid-19 en janvier, le Conseil scientifique recommande un auto-confinement pendant une semaine à ceux qui souhaitent passer des Fêtes en famille, et le recours à des testsavant les soirées de réveillon. Cela veut dire, privilégier le télétravail, éviter les lieux où il y a beaucoup de monde, entre autres.

"On ne sortira que pour les choses essentielles, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et on essayera de tenir bon jusqu'à Noël, confie Marie-Estelle qui veut protéger notamment sa grand-mère de 90 ans. Quand on a la chance d'avoir des aînés dans sa famille il faut faire attention tout le temps!"

"On a simplement besoin de joie en cette fin d'année!" - Laura

La motivation est la même pour cette mère de famille nîmoise qui a fait une croix cette année sur les magasins bondés pour faire ses achats de Noël. "On évite de trop se mélanger à la foule, c'est dans l'intérêt de personne de faire éclater le taux de contamination donc on fait attention", explique-t-elle. Laura, quant à elle, compte bien "rester prudente" dans les prochains jours, tout en s'autorisant "de jolies courses de Noël" pour faire plaisir à ses enfants.

"Je pense qu'il faut qu'on soit tous responsables" - Jean-Max, ex-patient atteint du coronavirus

Il y a quelques mois, en mars dernier, le frère de Laura a été atteint d'une forme sévère du Covid-19. A 57 ans, Jean-Max a été hospitalisé pendant dix jours en réanimation et a failli ne pas s'en sortir. "Le pire moment de ma vie!", lâche-t-il. Alors face à ce virus, cet ancien patient en appelle lui aussi à la responsabilité de tous.