Les Nîmois Yohan Lasry et Frédéric Drai à la conquête du marché des produits sans lactose

Après avoir quitté l'Institut Vatel, la célèbre école hôtelière de Nîmes, Yohan Lasry s'est lancé à son compte comme traiteur. Une activité qui représente aujourd'hui 20% de son chiffre d'affaires. Rejoint en 2019 par Frédéric Drai, les deux hommes se lancent aujourd'hui à la conquête du marché des produits sans lactose. "J'ai élaboré une recette très spécifique avec un améliorant qui permet aux produits de tenir dans le temps grâce à la congélation avant cuisson, On a créé cet améliorant avec le goût du beurre sans avoir de produit laitier à l'intérieur." Des produits qui ont tout de suite fait un tabac, notamment au restaurant gastronomique Paul Bocuse ou au Fairmont à Monaco, l'un des plus grands hôtels de luxe d'Europe qui s'approvisionnent désormais en pains, brioches et viennoiseries chez le Nîmois.

Un déménagement à l'automne

Pour pouvoir faire face à la demande qui ne cesse de croitre, Maison Lyel, c'est le nom de l'entreprise, doit s'agrandir. Installée au marché gare à Nîmes, elle va déménager à l'automne dans les anciens locaux de Gadéa, Dix fois plus grands. "Aujourd'hui, on peut sortir 200 à 300 tartes à la journée, dans quelques mois, ça sera toutes les une heure et demie- deux heures, confie Frédéric Drai. On va développer notre capacité de production pour répondre à la deuxième phase de notre volet de clientèle, c'est à dire, un peu plus de distributeurs et de "gros faiseurs."

"Grâce à l'élaboration des surgelés, on a permis d'avoir une date limite de consommation à un an, renchérit Yohan Lasry. Et on peut distribuer un peu partout en France dans les petites et grandes surfaces, voire dans des magasins bio*.*** On veut faire du volume, pas parce qu'on le souhaite, mais parce qu'on nous le demande. On a juste mis des machines qui permettront de fabriquer plus vite mais l'homme reste à la base de la fabrication. On reste dans notre vision artisanale des produits."

"On manque de candidats"

Avec l'augmentation de la production, Maison Nyel recrute. Mais comme dans de nombreux autres domaines, c'est compliqué. "À la différence de ce qui se pratique dans le milieu de la pâtisserie-boulangerie-viennoiserie, on propose des horaires classiques explique Frédéric Drai. Un pâtissier peut terminer en fin d'après midi et bénéficier de toutes ses soirées sans avoir en plus débuté à 1h du matin. On ne travaille pas le week-end."

"On cherche aussi des personnes qui puissent travailler sur la partie salée sur des produits de snacking", ajoute Yohan Lasry. On doit trouver une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année."