Les niveaux d'eau sur les rivières Dordogne et Vézère sont descendus, "aucun souci" pour faire du canoë-kayak

Les loueurs de canoë-kayak rassurent les clients, il n'y a plus aucune restriction pour faire du canoë-kayak sur la Dordogne et la Vézère. Les niveaux d'eau étaient montés au-delà d'un seuil d'alerte pendant quelques jours, mais c'est durablement redescendu.

"On a des appels tous les jours, les gens pensent qu'on peut pas naviguer mais en fait, on n'est pas du tout embêtés sur la Vézère". Philippe Colomy tient à rassurer. On peut bien faire du canoë-kayak sur la Dordogne et sur la Vézère pendant les vacances, et sans danger.

Le niveau de l'eau avait beaucoup monté avec les orages sur la Dordogne. Entre le 30 juin et le 3 juillet, il a dépassé un seuil de 1,50 mètre au Pont de Cénac. Sur la Dordogne, un arrêté préfectoral interdit de louer des canoë-kayak sans accompagnement par un moniteur quand ce seuil est dépassé, seulement sur le tronçon qui va du Lot à Limeuil.

La hauteur d'eau au pont de Cénac, jeudi soir selon Vigicrues. - Vigicrues

Depuis le 3 juillet, la location est de nouveau possible. Et comme le montre le site Vigicrues, le niveau de l'eau baisse durablement malgré les pluies de ces derniers jours. "S'il n'y a pas de grosses pluies, on n'est pas inquiets du tout", assure Philippe Colomy.