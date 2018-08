Avignon innove en matière touristique cet été. La ville se visite désormais également à la nuit tombée grâce aux Noctambules, des circuits spécialement conçus par un guide professionnel, natif de la Cité des Papes et passionné par son Histoire, la grande... comme la petite.

Avignon, France

Le rideau est tombé sur le Festival de théâtre mais la saison touristique se poursuit à Avignon. Fini l'effervescence culturelle, les rues et places du centre ville ont retrouvé leur calme et leur charme habituel. C'est sans doute l'un des meilleurs moments pour s'offrir une visite guidée de la Cité des Papes.

L'Office de Tourisme d'Avignon propose bien sûr de nombreux circuits thématiques aux vacanciers, encore nombreux en ville mais ces visites -très prisées- ne sont organisées qu'en journée. D'où l'idée de Vincent Pasquinelli de compléter l'offre existante en proposant des visites nocturnes de la ville : les Noctambules. Ce guide professionnel, natif d'Avignon et passionné par la l'Histoire de sa ville propose 4 circuits différents autour : des Papes, du riche passé de la cité, de ses petites rues et de ses places. Les groupes s'élancent à 21 h30 ou à minuit trente pour deux heures de promenade et de découvertes. Magique !

Vincent Pasquinelli : "les Noctambules permettre de découvrir ou de redécouvrir la ville" Copier

Vincent Pasquinelli : "J'aime montrer des aspects de la ville que les gens ne voient pas..." Copier

Vincent Pasquinelli, un professionnel du tourisme passionné par sa ville natale © Radio France - Daniel Morin

Un groupe en visite à la tombée de la nuit © Radio France - .

Incontournable et magique la nuit : le Pont Saint-Benezet © Radio France - Vincent Pasquinelli

Les Noctambules d'Avignon : 20 euros par personne et par circuit ; gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Réservations : www.lesnoctambulesdavignon.com ou sur www.avignon-tourisme.com