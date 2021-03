Les nounous de Côte-d'Or ne veulent pas de surcharge de travail

S'occuper de cinq bambins c'est déjà du sport. En ajouter un sixième, ce n'est plus tenable. Voila ce que disent les professionnels de la petite enfance rassemblés ce mardi 30 mars devant la préfecture de Côte-d'Or à Dijon.

Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées, des professionnels et des parents à l'appel du collectif "Pas de bébés à la consigne". Tous se rassemblent en protestation contre la réforme Taquet : en résumé la réforme de la petite enfance voudrait que les professionnels aient à charge six bébés contre 5 actuellement au maximum.

Une cinquantaine de professionnelles, rassemblées devant la préfecture de Côte d'Or à Dijon © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Cette réforme qui sera soumise au vote des députés en juin prochain inquiète beaucoup, car si elle est appliquée, ce sera sans embauches supplémentaires dans les crèches et sans augmentation de salaire, en dépit d'une charge plus conséquente. Les professionnels estiment que cela va nuire à la qualité de leur travail baisse, et que les bébés vont aussi en pâtir.