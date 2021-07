Les nouveaux défis de John Horn, le couvreur et aventurier mosellan

A peine descendu, il songe déjà à remonter ! Jonathan Kubler, alias John Horn, a vaincu l'Everest le 23 mai dernier. L'aventurier originaire de Montigny les Metz, couvreur de métier, a déjà d'autres projets en tête. Et c'est encore sur l'Himalaya qu'il jette son dévolu.

Un sommet pour en préparer un autre

"Quand on est redescendu de là-bas, on avait déjà en tête de repartir" confie Jonathan Kubler qui vise deux sommets de la plus haute chaîne du monde : le Manaslu (8163m) et le K2 (8611). Dans le détail, le premier en septembre servira à préparer le suivant en juillet 2022. "Nous ferons le Manaslu en préparation. C'est un sommet abordable sans oxygène et on part avec la même agence, même équipe. Et cela nous mettra en condition pour l'année prochaine pour le K2 qui un sommet très engagé et très compliqué."

Un grand chelem dans l'Himalaya ?

L'alpiniste mosellan a repris sa préparation physique et son bâton de pèlerin pour réunir les financements nécessaires pour ces nouveaux défis : entre 50 et 60.000 euros. Mais il est optimiste, d'autant plus avec la mention "Everest" sur son CV. "J'ai pas mal de sponsors, d'entreprises et personnes qui m'ont suivi, je pense que la ferveur va continuer pour continuer l'aventure."

En tout cas, Jonathan Kubler ne s'interdit rien, et à déjà la suite dans un coin de la tête. "Pourquoi pas faire les 14 sommets de 8.000m ? Aucun français ne l'a jamais réalisé..." John Horn, toujours plus, toujours plus loin !