Les nouveaux drapeaux et la signalétique unique sur les plages européennes sont visibles sur la côte basque

Une nouvelle signalétique unique a été mise en place sur toutes les plages de l'Union Européenne. Au Pays basque aussi, depuis début avril, les drapeaux triangulaires ont été remplacés par des tissus rectangulaires. Le drapeau vert indique toujours une baignade surveillée, sans danger apparent, le jaune remplace l'orange et signale un danger. Le rouge quant à lui reste le signe d’une baignade interdite. Autre nouveauté : un drapeau noir et blanc quadrillé pour prévenir les baigneurs lorsqu'ils se trouvent dans une zone de pratiques aquatiques et nautiques. La baignade n'y est pas interdite mais fortement déconseillée.

Jean Philippe Oustalet, responsable baignade et environnement à la mairie de Biarritz Copier

Actuellement à Biarritz, la Grande Plage et la Côte des basques sont surveillées entre 13h et 18h, dès le premier juin toutes les plages le seront également de 11 à 19 heures et pendant les mois de juillet et août de 10h à 20 heures. Dans la cité impériale, les plages sont surveillées de début avril jusqu'au 6 novembre. En haute saison, jusqu'à 58 sauveteurs vont surveiller les six plages de la ville et seront en charge de hisser les nouveaux drapeaux.