Paris, France

Après quatre années de concertation et de prototypes, la ville de Paris inaugure enfin les nouveaux kiosques parisiens. Les défenseurs du patrimoine ont été nombreux à contester ces nouveaux kiosques, notamment en raison de leur architecture, c'est pourquoi le projet a mis autant de temps à aboutir. "Nous avons voulu respecter les désirs de chacun", explique la maire Anne Hidalgo.

Plus confortables, plus spacieux

Les nouveaux kiosques sont plus spacieux. Ils permettent aux clients d'entrer à l'intérieur pour pouvoir feuilleter et découvrir les revues. "Le but c'est de relancer les ventes de la presse, détaille Olivia Polski, l'adjointe au maire en charge du commerce. Sur le kiosque prototype à Alesia (14eme arrondissement), les ventes ont progressé de 10%."

L'intérieur du kiosque © Radio France - Maxime Fayolle

Cela permet aussi d'attirer une clientèle plus jeune, "aujourd'hui les lecteurs de la presse ont une cinquantaine d'années, ce sont eux nos clients, explique Fatima Fourn du syndicat des kiosquiers et libraires Paris Ile de France. Ces nouveaux kiosques vont permettre de rajeunir notre clientèle."

Seul bémol : toujours pas de point d'eau

Pour le syndicat des kiosquiers, l'absence de point d'eau dans ces kiosques est rédhibitoire : "La mairie propose d'installer des toilettes sèches dans les kiosques, si on en fait la demande. C'est la copie d'un pot de chambre, c'est tout. Je me demande qui va bien en vouloir" s'offusque Nelly Todde, la vice-présidente du syndicat. La mairie explique qu'un raccordement au système d'eau prendrait du temps et surtout augmenterait la redevance à verser par le kiosquier qui est aujourd'hui d'environ 150€/an.

Les travaux pour changer 360 kiosques à Paris vont durer jusqu'à la mi-2019. Il faut trois semaines pour changer un kiosque, l'ancien étant ensuite recyclé. Pendant la fermeture, le kiosquier est indemnisé. Ces travaux représentent un budget de 52 millions d'euros pour la ville.