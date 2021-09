Retour aux passages piétons classiques dans le cœur de ville de Pau

Les passages piétons en forme de bulles et de ronds du centre-ville de Pau vont être repeints et remplacés par des passages piétons normaux annonce la mairie ce mercredi 22 septembre. Ils ont été peints il y a deux ans pour signaler les zones de vitesse limitée à 30 km/h dans le cœur de ville.

Les passages piétons avaient été peints il y a un an et demi

Le cœur de ville de Pau va repasser aux passages piétons classiques. Un an et demi après l'installation de tout nouveaux passages au design tout en rondeurs, les "patates piétons" comme les appellent certains vont être finalement repeints et remplacés par des bandes blanches classiques.

Ces passages piétons en forme de ronds et de bulles avaient été peints en janvier 2020, pour signaler les zones "apaisées" du cœur de ville, c'est-à-dire là où la vitesse des voitures était limitée à 30 km/h. La mairie de Pau annonce ce mercredi 22 septembre que la durée de vie des passages piétons étant d'environ deux ans, les nouveaux passages vont laisser progressivement la place aux passages rectangulaires que l'on connaît bien. D'autant plus qu'après seulement un peu plus d'un an, les ronds et bulles blanches commençaient à s'effacer et à ne plus du tout être visibles par les voitures, comme par les piétons.