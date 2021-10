Les nouveaux patrons de l'Auberge de la Truffe, des Bretons "tombés amoureux" de la Dordogne

L'Auberge de la Truffe à Sorges et Ligueux et Périgord a de nouveaux patrons. Un couple de Bretons qui travaillaient jusqu'ici dans l'automobile en région parisienne. Laurent Moisan, le nouveau patron, était l'invité de La Nouvelle Eco sur France Bleu Périgord ce lundi 25 octobre.

"On voulait partir en Dordogne, on a visité l'Auberge et on en est tombés amoureux tout simplement", raconte Laurent Moisan, qui dit avoir eu un "véritable coup de coeur" avec sa compagne pour l'Auberge de la Truffe, à Sorges et Ligueux en Périgord. Les nouveaux patrons étaient les invités de La Nouvelle Eco, sur France Bleu Périgord ce lundi 25 octobre. Ils viennent de racheter cet établissement emblématique du Périgord, qui propose des menus à partir de 15 euros et jusqu'à 116 euros pour le menu "tout à la truffe".

Une reconversion pour des Bretons venus de l'automobile

Le couple est Breton, mais arrive de région parisienne où ils travaillaient dans l'automobile. "C'est une reconversion, on n'est pas du tout du milieu mais avec mon épouse, à cinquante ans tous les deux, on voulait se reconvertir", explique Laurent Moisan : "Les clients nous font bien sentir que l'histoire du lieu est important, et Jacqueline Leymarie [l'ancienne propriétaire] a une place toute particulière. Beaucoup de gens viennent nous voir pour nous dire de faire le maximum pour que ce bastion soit toujours bien représenté au nord de Périgueux. Nous on rentre dans l'histoire de l'Auberge et on espère qu'elle nous acceptera".

Les nouveaux patrons veulent développer les séminaires d'entreprise, et la découverte de vins autour des menus proposés par l'Auberge. "On va mettre en place quelques actions à partir de l'année prochaine, quand on aura terminé la période de la truffe". Les prix, eux, resteront les mêmes selon Laurent Moisan, si le prix de la truffe n'explose pas.