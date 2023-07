Les nouveaux policiers municipaux de Wittelsheim seront d'anciens militaires, et ils seront armés

La police municipale de Wittelsheim sera désormais armée, et composée d'anciens gendarmes et militaires. Le projet avait été lancé avant les émeutes, mais la mairie et la médiathèque ont été vandalisées pendant l'épisode de violences urbaines, ce qui a conforté le maire, Yves Goepfert, dans sa volonté de changer sa police.

Pour lui, c'est un moyen de miser sur la prévention : ces futurs policiers municipaux, grâce à leurs anciennes fonctions, "connaissent bien à la fois les quartiers sensibles et ce qu'il faut faire. Ils savent se comporter face à des groupes de jeunes, qui peuvent avoir des mortiers, des cocktails molotov : on n'en rajoute pas, on ne va pas dans la surenchère. C'est de l'observation et la mise en place de mesures correctives, sans être excessifs."

Aller à la rencontre de la population

Le maire de Wittelsheim a aussi demandé à ces policiers d'aller rencontrer la population et les associations, se présenter et recueillir les problèmes des uns et des autres, pour tout miser sur la prévention, avec et sans uniforme, "car cela agace certaines personnes et ça produit parfois l'effet inverse de ce qu'on souhaite." Et pour désamorcer les situations au plus vite, il espère un jour avoir le droit de consacrer un policier à la veille des écrans de vidéo surveillance.