Les nouveaux préfets de Drôme et d'Ardèche ont pris leurs fonctions

Chaque prise de fonction d'un préfet commence par un dépôt de gerbes en souvenir des morts pour la France. La nouvelle préfète de l'Ardèche a choisi aussi de rendre hommage à Clothilde Habozit à l'école qui porte son nom à Privas. Clothilde Habozit était postière ardéchoise résistante. "Après des années à défendre le droit des femmes et en tant que fille et petite-fille de postiers, ce choix m'a parlé" explique Sophie Elizéon. Elle en a profité pour un "check" et une photo avec les enfants qui font dans cette école une remise à niveau avant la rentrée. "C'est important qu'un représentant de l'Etat soit accessible. Je suis à l'écoute de tous" dit encore la nouvelle préfète.

Déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT depuis 2021, elle se dit "ravie de revenir sur le terrain" qu'elle connait pour avoir été préfète de l'Aude et du Territoire de Belfort. En revanche, elle ne connaissait pas l'Ardèche. "On m'a parlé des paysages époustouflants, de la grotte Chauvet, des activités de pleine nature, je découvre aussi un dynamisme industriel moins connu".

Le préfet de la Drôme est l'ancien préfet de l'Ardèche

Thierry Devimeux avec l'équipe préfectorale de la Drôme ce lundi 21 août © Radio France - Florence Beaudet

Le nouveau préfet de la Drôme lui n'arrive pas de bien loin. Thierry Devimeux était préfet de l'Ardèche. "Je suis très heureux d'arriver dans la Drôme même si je n'ai fait que traverser le Rhône". C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire qu'un préfet passe de l'Ardèche à la Drôme. Evidemment, il y a "beaucoup de porosité entre les deux départements" dit le préfet qui connait déjà de nombreux décideurs drômois. Il souligne avec malice qu'il était déjà dans la Drôme il y a 40 ans, où il a fait au lycée le Valentin sa classe prépa pour devenir ingénieur agronome et où il a rencontré celle qui allait devenir son épouse.

A bientôt 63 ans, Thierry Devimeux dit vouloir "aller sur le terrain rapidement, avec modestie". Il sait que la lutte contre la délinquance dans les quartiers est un sujet prioritaire "qui suscite une forte attente". Il se fixe aussi d'agir pour freiner le dérèglement climatique avec une priorité répétée trois fois en matière de gestion de l'eau : "sobriété, sobriété, sobriété".