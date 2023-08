Les nouveaux propriétaires du château d'Annéot veulent lui redonner son éclat

Didier Barbollat et son mari Hervé sont des passionnés de châteaux depuis très longtemps. Après avoir consulté des annonces, ils ont eu un véritable coup de cœur pour le château d'Annéot : "Dès qu'on a passé la grille, on a eu le coup de foudre, c'est vrai. Nous étions en novembre 2022, les pieds dans l'eau, le château n'était ni vidé, ni défriché mais nous nous sommes dit qu'il fallait le sauver." explique Didier Barbollat.

Ce domaine de cinq hectares est composé de son château mais aussi d'un extérieur très fourni avec les communs (une écurie, une grange et un logement de gardien), un pigeonnier, une fontaine et les jardins. "C'est vraiment caractéristique d'un château de l'Avallonais et c'est vraiment ça que l'on voudra faire découvrir. L'extérieur avec les jardins, dans un esprit didactique sur la façon dont on retravaille un jardin ancien. Nous voulons ouvrir l'extérieur au public très rapidement, notamment pour les journées du patrimoine." L'ensemble des bâtiments, ainsi que deux pièces du château sont inscrits aux monuments historiques depuis 1984.

Didier Barbollat, nouveau propriétaire du château d'Annéot © Radio France - Antoine Vandendrische

Un château à l'architecture typique du XVIIIème siècle

Ce château de 500 mètres carrés, dans lequel les nouveaux propriétaires vont vivre, est composé de deux ailes avec au milieu la tour centrale et son escalier classé aux monuments historiques. "Avec ses pilastres décoratifs qui ornent bien l'escalier" indique Didier Barbollat "Il y avait certainement un ancien manoir de la seigneurie d'Annéot à la fin du XVIIème siècle, c'est sur cette base-là qu'a été construit le château en ajoutant cette tour centrale qui sert d'escalier puis une seconde aile s'est ajoutée autour de 1720-1730."

Dans la partie la plus ancienne du château, un espace de 80 mètres carrés dont les intérieurs sont un témoignage du passé "Vous avez encore les boiseries côté jardin, caractéristiques du style Louis XV, elles sont d'époques. Elles montrent bien l'ancienneté du château." C'est une des pièces qui a vraiment séduit Didier Barbollat : "Quand on est arrivé, il y avait encore les affaires, les livres et il y avait un vrai côté explorateur. Il y avait une âme, une atmosphère, on sent quand même le poids des siècles, des histoires qui ont dû se passer ici."

La partie la plus ancienne du château d'Annéot - Didier Barbollat

Cette partie du château qui est destiné à devenir un appartement d'hôtes, une nécessité pour Didier Barbollat : "Quand on est propriétaire d'un château, il faut en tirer des ressources. Soit vous avez des vignes, soit vous le louez mais il faut une source de revenus car les charges sont conséquentes. Nous avons opté pour un appartement d'hôtes mais nous pourrons aussi faire de l'évènementiel court à l'extérieur, des concerts dans les jardins pendant l'été, par exemple."

La partie la plus ancienne du château d'Annéot - Didier Barbollat

La seconde aile du château est une succession de salons, dont le premier est lui-aussi inscrit aux monuments historiques : "A l'époque il y avait des trumeaux, des miroirs à parcloses au-dessus des cheminées, on les voit sur les photos. Ça n'existe plus maintenant mais ça a contribué à son inscription."

Le premier salon du château, classé aux monuments historiques © Radio France - Antoine Vandendrische

En avançant davantage, les couloirs deviennent un peu plus exigus et une porte mène à des escaliers en bois plus rustiques, cachés aux premiers abords. Là aussi, c'est un héritage du XVIIIème siècle "Il y a l'escalier d'apparat, les pièces d'apparat puis les pièces de services. Tout était fait pour ne pas se croiser à l'époque." explique Didier Barbollat.

Un projet très soutenu notamment sur les réseaux sociaux

Lorsqu'il était à l'abandon, le château a été pendant de très longues années un lieu privilégié pour l'exploration urbaine (ou urbex). Pour Didier Barbollat il a fallu notifier de cette nouvelle présence : "On leur a dit que c'était désormais occupé et ils ont très bien joué le jeu en passant des messages sur les réseaux sociaux. Ça a été très bien perçu, ils nous suivent maintenant."

Car les nouveaux propriétaires tiennent un compte instagram sur lequel ils publient régulièrement des photos, ce qui amène à de nombreux échanges "On poste des photos d'objets que l'on a retrouvés dans le grenier et des personnes se mettent à faire des recherches pour nous" s'amuse Didier Barbollat. "Ils se mettent à faire des recherches sur l'histoire d'une malle, sur une étiquette, savoir où habitaient à Paris les anciens propriétaires. Les gens font des enquêtes autour de ce château, ils nous aident à avancer dans la compréhension de l'histoire du château. C'est un vrai travail collaboratif et nous aimons ça."

De gros travaux pour un domaine à rénover

Mais avant d'être habitable, ce domaine doit être entièrement rénové. Toutes les pièces du château doivent être retravaillées et les communs menacent même de s'écrouler. Mais rénover, ça a forcément un coût : "Ne serait-ce que le gros œuvre, en maçonnerie, charpenterie, nous sommes à deux fois le prix du château. Il faudrait pouvoir injecter entre 500.000 et 800.000 euros."

Les nouveaux propriétaires espèrent commencer les travaux au début de l'année 2024. Ils seront aidés par la fondation du patrimoine avec une cagnotte en ligne, lancée à l'automne prochain.

Le pigeonnier à l'extérieur du château. Un signe de la richesse du domaine © Radio France - Antoine Vandendrische

Le cabinet de verdure au cœur des jardins. Les propriétaires veulent ouvrir les extérieurs au public dans un futur proche. - Didier Barbollat