Fini les PV pour dépassement de la durée du stationnement depuis le 1er janvier. ce sont les villes qui fixent désormais les règles et les tarifs. Et en Normandie, ça varie du simple au double.

Normandie, France

depuis le 1er janvier 2018 , la verbalisation du stationnement est décentralisée. Ce sont les villes qui fixent le tarif des PV . Dans la région c'est sur la côte que les prix flambent le plus . L' amende nationale était jusqu'ici de 17 euros et peu dissuasive aux yeux de 70% des conducteurs boudant les horodateurs. Désormais la fraude sera plus coûteuse . Deux communes de la région connues pour leur affluence touristique ont choisi de doubler le tarif . Un PV sur le pare brise à Ouistreham ou Saint Mère Eglise c'est désormais 35 euros . A Honfleur , où garer sa voiture est un défi , ce sera 30 euros pour les contrevenants , 28 euros à Cabourg et 25 euros à Deauville. Légère augmentation , avec une amende qui passe de 17 à 20 euros pour Cherbourg et Lisieux . A Bayeux pas de changement : 17 euros, à condition de payer dans les cinq jours sinon ce sera 20 euros . Le post-stationnement a aussi été adopté à Caen , le forfait n'a pas changé 17 euros , avec quinze jours pour s'acquitter du PV sinon il sera presque doublé à 33 euros . C'est finalement à Flers dans l'Orne que le maire a été le plus raisonnable puisque un stationnement illicite coûtera 12 euros avec un délai de paiement de trois jours sinon , ce sera 15 euros , inférieur donc au tarif de l'an passé...