Les nouvelles consignes de tri des déchets entrent en vigueur dans le Nord-Finistère

Qui n'a jamais hésité devant son bac jaune ? Depuis le 1er juillet, il n'y a plus vraiment de questions à se poser dans les neuf communautés de communes adhérentes de Sotraval dans le Nord-Finistère. Les consignes de tri ont été étendues, comme c'est le cas depuis deux ans dans le sud du département. 144 communes sont concernées, de Brest à Morlaix.

Ne pas imbriquer les emballages

Tous les emballages ménagers sont désormais recyclés : pots de yaourt, tubes de dentifrice, capsules de bière, dosettes de café en aluminium, barquettes de viande en polystyrène, films en plastique... Inutile de les laver : il suffit de les vider de leurs résidus alimentaires, en évitant surtout de les empiler les uns dans les autres pour gagner de la place, car deux pots de yaourt ne sont pas forcément de la même matière et doivent être séparés sur la chaîne de tri.

Pour rappel, les masques, couches, gants, ou papier essuie-tout ne sont pas recyclés, il faut donc toujours les déposer dans la poubelle normale.

Les nouvelles consignes de tri - Sotraval

Recycler davantage

L'extension des consignes de tri doit permettre d'envoyer 4 kilos de recyclables supplémentaires par an et par habitant. Cela va ainsi contribuer à alléger nos poubelles ménagères, qui elles sont incinérées. Pour capter tous les types d'emballages, l'usine Triglaz -qui fonctionne depuis 2013- vient d'être modernisée. 6,8 millions d'euros ont été investis par les collectivités adhérentes et par l'Ademe. Cinq trieurs ont aussi été recrutés. A terme, le centre de tri de Plouédern espère passer de 28.000 à 35.000 tonnes de déchets valorisés par an.

L'usine Triglaz de Plouédern a été modernisée pour capter davantage de types de déchets. © Radio France - Nicolas Olivier

Pour informer les 540.000 habitants concernés, une campagne de communication intitulée Bac Man a été lancée. La population va aussi recevoir un guide avec les nouvelles consignes de tri. A ne pas jeter... ou alors, évidemment dans la poubelle jaune.