Pau, France

Le compte à rebours est enclenché. Il reste cinq semaines avant l'ouverture des nouvelles Halles de Pau. Du coté des commerçants, on s'active pour être prêt le 11 septembre.

La mairie de Pau leur avait donné trois mois pour effectuer les travaux nécessaires. Un délai suffisant pour l'ensemble de la quarantaine de commerçants à l'instar de Younes, gérant du primeur Carasco : "mon chantier a très bien avancé. Je serai dans les temps. Le carrelage, la plomberie ont été installés. Il ne reste que la menuiserie à poser et qui est encore en fabrication. Elle sera installée d'ici une quinzaine de jours ", affirme-t-il. " J'ai vraiment hâte de m'installer dans ces nouvelles halles qui vont nous apporter un vrai bien être de travail " assure-t-il.

Younes, gérant du primeur Carasco Copier

Le futur étal de Younes © Radio France - Virginie Vandeville

Un engouement et une excitation partagés par les autres commerçants. "Avec la canicule, c'est dur de travailler dans de bonnes conditions. Cette année on n'a pas de climatisation. Moi je vends du poisson, alors avec la chaleur ça attire les mouches et les guêpes. Et puis pour les clients ce n'est pas agréable non plus. D'ailleurs ils ne viennent pas ", déplore Anzo de la Poissonnerie Guibert.

Anzo de la poissonerie Guibert Copier

Les travaux avancent dans les nouvelles halles à Pau © Radio France - Virginie Vandeville

Une quarantaine de commerçants devraient accueillir les palois dès le début du mois de septembre. "Le taux de remplissage est d'environ 85% aujourd'hui. On aurait pu tout remplir mais la volonté de la mairie était de diversifier les corps de métier présents et éviter l'installation de franchises", affirme Pierre Lauga, volailler et représentant des commerçants des halles. 30% d'entre eux seront de nouveaux étaliers venus de Biarritz, Bordeaux et Arcachon.

Mais les travaux des halles ne seront pas achevés à la rentrée. Il reste encore le carreau des halles. Le chantier complet devrait, lui, toucher à sa fin au début de l'été 2019.