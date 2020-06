Les nouvelles pistes cyclables du BAB font réagir

Une pétition a été mise en ligne pour s'opposer aux nouvelles pistes cyclables, notamment sur le boulevard du BAB. Les associations Bizi et Txirrind'Ola, elles, les défendent bec et ongles.

On les surnomme les "coronapistes", car elles ont été mises en place de manière temporaire pendant le déconfinement, pour encourager à la pratique du vélo comme mode de transport alternatif au bus et à la voiture. Au Pays basque, la Communauté d'agglomération a déployé au total 9km de pistes cyclables tout au long du boulevard du BAB, mais aussi sur une partie du boulevard d'Aritxague et de l'avenue Maréchal Soult à Bayonne.

Ceux qui disent "non" ...

Mais voilà, des voies s'élèvent déjà, surtout depuis l'installation des plots qui séparent les nouvelles pistes des voies de circulation. Mercredi dernier, une pétition a été mise en ligne pour demander l'abandon immédiat de la piste cyclable du BAB, boulevard sur lequel les automobilistes ne circulent désormais que sur une seule voie, dans le sens Bayonne-Biarritz. La pétition recueillait ce dimanche soir plus de 3800 signatures.

Son auteur, Arnaud Cadet, est un habitant de Biarritz qui s'est retrouvé coincé dans les embouteillages dès le premier jour de l'installation des plots. "A la base, on n'est pas contre les pistes cyclables. Mais comme tous travaux, il faut les faire plus intelligemment. Celle du BAB est dangereuse pour les cyclistes, très mal protégée, et elle crée deux fois plus de bouchons sur un axe qui est déjà bien encombrée. Conséquence : des temps de trajet rallongés, des voies obstruées par exemple pour les pompiers."

Sur la page de la pétition, de nombreux commentaires fustigent également ces nouveaux aménagements : "projet dangereux", "accidentogène", "bouchons énormes", "pistes cyclables sans cyclistes" peut-on lire, entre autres.

Arnaud Cadet : "cette piste cyclable cause de multiples problèmes" Copier

La nouvelle piste cyclable sur le boulevard d'Aritxague, où les voies de circulation sont réduites pour les automobilistes à l'entrée du rond-point © Radio France - Andde Irosbehere

... et ceux qui disent "oui"

Ces nouveaux aménagements ont été déployées notamment à la demande des associations Txirrind'Ola et Bizi, qui, prenant le contre-pied de la pétition qui circule, ont publié un communiqué pour dire "Oui aux pistes cyclables sur le BAB !"

"On a bien vu que ça gueulait, mais on pense que c'est une colère qui se trompe", répond Txetx Etcheverry, militant et fondateur du Bizi. "Les gens gueulent parce qu'ils sont dans des embouteillages, mais ils sont dans des embouteillages parce qu'il y a de plus en plus de voitures, avec un seul passager, alors que 42 % des déplacements font moins de 3km."

"On nous dit : "vous voyez bien l'inutilité de ces pistes, on ne voit quasiment aucun cycliste". Mais cette piste sur le BAB n'est pas encore ouverte ! On nous dit également qu'il y a zéro sécurité. Mais les gens jugeront quand ça sera définitivement installé. Les associations de cyclistes comme Txirrind'Ola et Bizi travaillent justement avec le Syndicat des mobilités pour que ça soit sécurisé au maximum".

"Ce n'est quand-même pas normal que les gens qui ne voulons pas prendre la voiture pour des déplacements de quelques kilomètres afin de ne pas polluer nos villes, afin de ne pas engorger nos routes, on doive risquer notre vie ou notre santé. Nous aussi nous payons des impôts, et heureusement qu'on vient nous sécuriser notre circulation. Et c'est cela, l'avenir : est-ce que les gens veulent revenir en arrière, au monde d'avant, dont on sait qu'il n'est pas soutenable et qu'il va créer crises à répétition comme celle qu'on vient de connaître ? Non, il est temps d'ouvrir le monde d'après, d'inventer une mobilité soutenable."

Txetx : "Il est temps d'inventer une mobilité soutenable" Copier

La piste cyclable du boulevard du BAB devrait être opérationnelle d'ici une quinzaine de jours. Bizi et Txirrind'Ola appellent à une "vélo-inauguration massive" le dimanche 5 juillet prochain, quand son installation sera terminée.

Reportage France Bleu Pays Basque sur les nouvelles pistes cyclables de l'agglo bayonnaise Copier

Rappelons que ces nouveaux aménagements ont coûté à l'agglomération 320 000 euros, dont la moitié financée par l'ADEME. "Ils font l'objet d'une expérimentation", souligne le Syndicat des Mobilités, "et le matériel est réutilisable". Le syndicat ajoute par ailleurs que les embouteillages ont surtout été causés par des travaux au niveau des feux de La Rochefoucault, et "qu'une certaine fluidité est revenue depuis que les deux voies ont été rétablies à ce niveau".