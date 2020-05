Les nouvelles pistes cyclables sur la Côte d'Azur n'ont pas que des adeptes

Pour éviter la foule dans les transports en commun après le confinement, certains élus azuréens ont fait le choix d'encourager la pratique du vélo. Le maire de Nice a ainsi déployé de nouvelles pistes cyclables expérimentales sur 5 axes principaux : le boulevard Gambetta, sur l'avenue Thiers, sur le Quai des Etats-Unis, sur l'axe Lyautey-Galliéni et sur l'axe Sola-De Lattre de Tassigny. Ces pistes cyclables sont amenées à évoluer prévient la ville de Nice. Les Niçois peuvent donner leurs avis. Et des réunions dans les différents quartiers concernés par les pistes cyclables sont organisées.

Des pistes cyclables bien fréquentées

D'après les premiers comptages, le nouveau réseau cyclable expérimental niçois plaît. Les débuts sont encourageants commente le maire de Nice Christian Estrosi. Près 1.600 cyclistes empruntent chaque jour le boulevard Gambetta. Cette nouvelle piste cyclable permet de rejoindre celle de la Promenade des Anglais dont la fréquentation est en hausse. Depuis le déconfinement 5.300 cyclistes circulent chaque jour sur la Promenade des Anglais, la fréquentation a bondi de plus d'un millier de personnes depuis la crise sanitaire du Covid-19 d'après les chiffres de la ville de Nice.

Des cyclistes comblés, des automobilistes crispés

De nombreux cyclistes niçois apprécient le nouveau réseau expérimental et réclament sa pérennisation. Une pétition a été lancée pour réclamer le maintien des pistes "covid". La ville de Nice concerte et fera un nouveau point en juin. Mais ces nouvelles pistes cyclables ont râler certains automobilistes, commerçants ou livreurs du boulevard Gambetta. Certains ne comprennent pas que la circulation sauf pour les riverains et les bus soit interdite. Face à ces mécontentements, la ville de Nice va aménager des aires de livraisons et améliorer l'affichage.

Plus à l'ouest du département, la nouvelle piste cyclable créée sur une voie de circulation entre Cagnes sur Mer et Villeneuve-Loubet a aussi provoqué la colère des automobilistes. Une pétition a été lancée par une opposante à la mairie de Cagnes sur Mer. Finalement le tronçon de la piste cyclable expérimentale devant l'hippodrome de Cagnes sur Mer a été supprimé. Mais le maire de Cagnes sur Mer maintient son idée qu'il faut développer le vélo et préserver le bord de mer en y limitant le flux des voitures.

Pour donner votre avis sur les nouvelles pistes cyclables niçoises : nicemobilites@nicecotedazur.org