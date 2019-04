Les nouvelles règles d’ascension du Mont-Blanc s’appliqueront dès le 24 mai.

A partir du 24 mai pour monter au sommet du Mont-Blanc via la voie normale, les alpinistes seront obligés de réserver leurs nuitées dans les refuges (Tête Rousse, Goûter…). Cette nouvelle règle et ses modalités d’application ont été présentées lundi soir en préfecture de la Haute-Savoie.

Haute-Savoie, France

Réservations nominatives obligatoires ! A partir du 24 mai, il ne sera plus possible de viser le toit de l’Europe via la voie normale (également appelée voie royale) sans avoir, au préalable, réservé ses nuitées dans les hébergements situés sur cet itinéraire. Cette mesure concerne les refuges du Nid d’Aigle (20 places), de Tête Rousse (74 places), du Goûter (120 places) ainsi que le camping de Tête Rousse (40 places). Elle est encadrée par un arrêté préfectoral et a pour objectif de réduire le phénomène de surfréquentation constaté l’été dernier sur cet itinéraire de haute montagne.

Justificatif

Lundi soir lors d’une réunion en préfecture de la Haute-Savoie, la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), gestionnaire des refuges, a présenté le nouveau système de réservation. Elle se fera via les sites internet des refuges et l’alpiniste (guide ou particulier) devra créer un compte client. "Une fois sa réservation effectuée, il recevra un justificatif nominatif et pour chaque réservation, le nom de l’alpiniste (à l’exception des guides) ne pourra pas être modifié", a précisé l’un des membres de la FFCAM.

(document FFCAM) -

Plusieurs vagues de réservations sont prévues :

Le 30 avril et le 3 mai pour le grand public.

Les 18 et 25 avril pour les professionnels comme les guides.

Contrôles et "Brigade blanche"

Cet été, les gendarmes du PGHM de Chamonix effectueront des contrôles réguliers pour s’assurer que les alpinistes ont bien effectués leurs réservations. "Nous contrôlerons les justificatifs", a indiqué le lieutenant-colonel Stéphane Bozon. Le patron des gendarmes de haute montagne a également précisé que le non-respect de cette règle et de l’arrêté préfectoral sera au minimum passible d’une contravention. De son côté, le maire de Saint-Gervais mettra en place une "Brigade blanche". "Elle sera composée d’anciens guides ou gendarmes assermentés, a détaillé Jean-Marc Peillex. Le but n’est pas de mettre des amendes mais de dire aux alpinistes comment on fait le Mont-Blanc et que s’ils n’ont pas de réservations, ils pourront tenter leur chance mais… une autre fois."