Les noyades accidentelles plus nombreuses en Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Le nombre de noyades accidentelles cet été en France a baissé de 9% par rapport à 2018 mais c'est en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans la région Occitanie que l'on a recensé le plus de noyades.

Les noyades accidentelles ont été plus nombreuses dans les régions du littoral, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, par rapport aux autres régions.

On craignait avant l'été une forte hausse des noyades en France à cause des restrictions sanitaires qui ont au cours de l'année perturbées les cours de natation des enfants, finalement le nombre de noyades accidentelles pour les mois de juin, juillet et août est en baisse par rapport à la précédente enquête qui date de 2018. Une baisse de 9%, en 2021, quelque 1.119 noyades accidentelles, dont 250 mortelles, ont été recensée entre début juin et fin août contre 1.225 en 2018.

On peut se réjouir de cette baisse mais les chiffres restent tout de même élevés et c'est en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Occitanie que les noyades accidentelles ont été plus nombreuses. C'est en effet en mer, dans la bande des 300 mètres, que se sont produites la plupart des noyades accidentelles (436). Suivent les piscines privées familiales (249), les cours d'eau comme les fleuves et rivières (139), les plans d'eau type lac (119), la mer au-delà de 300 mètres (56).

Le nombre de noyades accidentelles, par catégories d'âge, a été plus élevé chez les enfants âgés de moins de 6 ans (26%) et les personnes âgées de 65 ans et plus (20%).